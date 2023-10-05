Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидации, упавшая нефть сдерживала "быков"

Москва. 5 октября. Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидационных настроениях при смешанной динамике цен blue chips на фоне негативной внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent откатилась в район $84 за баррель), что нивелировало попытки "быков" осуществить коррекционный отскок. Индекс Мосбиржи стабилизировался в районе 3130 пунктов на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3131,76 пункта (-0,1%), индекс РТС - 982,6 пункта (-0,98%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 МСК вырос до 100,44 рубля (+0,86 рубля), круглую отметку 100 руб./$1 курс превысил третий раз за год.

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,3%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

Сбербанк (MOEX: SBER) хочет сохранить тренд роста размера дивидендов на одну акцию в дальнейшем, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов. "Если посмотреть на наш график выплаты дивидендов, то видно, что все последние годы дивиденд на акцию только рос, и мы, конечно, хотим этот позитивный тренд сохранить", - сообщил Скворцов в ходе онлайн-встречи проекта MOEX Home Talks.

Подорожали акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+1,1%), бумаги "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6% и +1,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,6%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,6%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,5%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,1%).

Федеральный бюджет РФ по итогам 2023 года будет исполнен с дефицитом около 1% ВВП, сообщил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. По его словам, российский бюджет справляется и будет справляться с финансированием специальной военной операции.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, рынок акций в четверг продолжил двигаться в формате предыдущего торгового дня, вяло курсируя в узком диапазоне чуть выше 3100 пунктов по индексу МосБиржи. Среди причин слабости динамики российского рынка - спад нефтяных цен, которые ускорили снижение на новостях о том, что Ирак и Турция договорились возобновить экспорт нефти из иракского Курдистана. Тем не менее, в аутсайдерах дня оказались не нефтяники, а представители энергетического, финансового и металлургического секторов.

Внешний фон остается неустойчивым. Инвесторов держат в напряжении доходности американских Treasuries, накануне отступившие от многолетних максимумов. Пятница будет отмечена выходом месячного отчета по американскому рынку труда. На отечественном рынке это последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) за I полугодие 2023 года. Прогноз по индексу Мосбиржи на 6 октября - движение в коридоре 3075-3175 пунктов, считает Бахтин.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, упавшая нефть оказала давление на рынок акций РФ и рубль, причем доллар вновь превысил рубеж 100 руб./$1.

Всемирный банк прогнозирует экономический рост в России всего на 1,6% в 2023 году и на 1,1% в среднем - в последующие три года. Это также не прибавило оптимизма участникам торгов.

В лидеры роста вышли акции "Яндекса" на ожиданиях новостей о реструктуризации бизнеса. Нефть Brent подешевела из-за опасений избытка предложения на рынке. Прогноз для индекса Мосбиржи на сессию 6 октября: продолжение движения в диапазоне 3100-3200 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика УК "Первая" Ивана Капустянского, рынок акций РФ остается под давлением ряда негативных факторов. В частности, снижение нефтяных котировок, распродажи на глобальных рынках, а также возможное дальнейшее ужесточение монетарной политики российского ЦБ.

Среди отдельных бумаг достаточно стабильно выглядели акции нефтегазовых компаний, несмотря на снижение нефтяных котировок. Это связано с тем, что инвесторы уже ожидают сильных финансовых результатов нефтяников на фоне относительно средних цен на нефть в течение года, а также сокращения спреда между нефтью Brent и Urals, полагает аналитик.

В США вышли данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице: их число оказалось меньше, чем ожидали аналитики - 207 тыс. против прогнозов на уровне 210 тыс. Данные воспринялись рынком негативно в преддверии публикации базовых данных с рынка труда в США, которые будут опубликованы в пятницу.

"Устойчивая динамика роста ВВП США, низкая безработица, а также не снижающаяся инфляция дают основание американскому регулятору как минимум удерживать процентную ставку на высоком уровне, а как максимум - продолжить ее повышать, чего и опасаются инвесторы", - считает аналитик.

На валютном рынке все еще сохраняется дисбаланс между спросом и предложением на иностранную валюту, несмотря на наращивание экспортной выручки, объемы которой уже должны были увеличиться за счет дорогой нефти. Однако, судя по динамике рубля, ее пока недостаточно для нивелирования значительного спроса на иностранную валюту. На ближайшем заседании Банк России, вероятно, снова повысит ставку, что может еще больше ограничить спрос на импорт и, как следствие, остановить ослабление рубля. По мере дальнейшего ослабления рубля данный сценарий становится все актуальнее, полагает Капустянский.

В Азии в четверг наблюдалось некоторое улучшение фондовой конъюнктуры (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%; биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), в Европе динамика смешанная (индексы CAC 40, DAX просели на 0,1-0,2%, FTSE подрос на 0,4%), но возобновилось снижение в США (к 18:50 МСК индексы снизились на 0,6-1% во главе с Nasdaq).

Годовая инфляция в Южной Корее в сентябре ускорилась до максимальных с апреля 3,7% с 3,4% месяцем ранее, согласно официальным данным. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, не ожидали изменения показателя.

По данным Минторга США, дефицит внешнеторгового баланса страны в августе сократился почти на 10% относительно предыдущего месяца - до $58,3 млрд. Это минимальный показатель почти за три года - с сентября 2020 года. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя в августе до $62,3 млрд, то есть на 4,2%, по данным Trading Economics.

По данным Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице на прошлой неделе выросло до 207 тыс. Аналитики в среднем прогнозировали более значительное повышение - до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены вечером в четверг остаются под давлением продавцов, обновив минимумы с конца августа.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $84,16 за баррель (-1,9% и -5,6% в среду), ноябрьская цена WTI - $82,57 за баррель (-2% и -5,6% накануне).

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам прошедшего в среду заседания подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет заявил, что продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отметив готовность стран ОПЕК+ реагировать на изменения рынка и принимать дополнительные меры в любое время.

Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет план добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 г., но может пересмотреть его параметры в ноябре. Россия, в свою очередь, заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.

Доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе и резкий скачок резервов бензина. Коммерческие запасы нефти в Штатах уменьшились на 2,22 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал их снижение на 1,4 млн баррелей. Запасы бензина подскочили на 6,48 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их сохранения на прежнем уровне.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-5,9%), "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-5,1%), акции ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-5,1%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (-4%), "Сахалинэнерго" (MOEX: SLEN) (-4%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-3,7%), ПАО "Челябинский металлургический комбинат" (MOEX: CHMK) (-3,7%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (-3,5%), расписки "Эталона" (MOEX: ETLN) (-3,5%).

Выросли бумаги ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+9,7%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+6,8% и +4,5% "префы"), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+6,1%), "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+5,8%), ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод" (MOEX: CHKZ) (+5,3%), "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) (+4,4%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+4,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 41,6 млрд рублей (из них 5,27 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 4,69 млрд рублей на бумаги "Яндекса" и 4,21 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа").