Цены евробондов РФ в четверг продолжили колебаться в боковике на фоне незначительных изменений UST

Москва. 5 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продолжили колебаться в боковом диапазоне на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились за день.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,79% от номинала (доходность - 9,75% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подешевели за день на 6 базисных пунктов - до 67,33% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 8,99% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации практически не изменился за день). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики, его котировки остались на уровне предыдущего дня - 34,67% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, до 15,54% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 2 базисных пункта - до 55,4% от номинала (их доходность выросла на 12 базисных пунктов, составив 30,18% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 3 базисных пункта - до 52,58% от номинала (доходность выросла на 10 базисных пунктов и составила 23,93% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 4 базисных пункта - до 49,95% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов, до 18,96% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году упала на 32 базисных пункта, составив 64,97% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries после заметной волатильности в первой половине недели в четверг стабилизировались, и их колебания проходили уже в рамках бокового диапазона.

Доходность 30-летних US Treasuries увеличилась во вторник до максимума с 2007 года и продолжила рост в начале торгов среды, поднявшись выше 5% годовых. Процентная ставка 10-летних американских госбумаг вновь обновила максимум за 16 лет, достигнув в ходе торгов отметки в 4,887% годовых. Вместе с тем ближе к вечеру 4 октября ситуация на рынке базовых активов несколько улучшилась, котировки американских гособлигаций смогли скорректироваться вверх, в результате доходности 10- и 30-летних гособлигаций США отошли от многолетних максимумов на 12-15 базисных пунктов. В четверг же изменения доходностей не превышали уже 1-3 базисных пунктов.

Глобальные инвесторы оценивают новую порцию опубликованных в США макроэкономических статданных. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе выросло до 207 тыс., говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 205 тыс., а не 204 тыс., как сообщалось прежде. Эксперты ожидали более значительного повышения - до 210 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Тем временем дефицит внешнеторгового баланса США в августе сократился почти на 10% относительно предыдущего месяца - до $58,3 млрд, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный показатель почти за три года - с сентября 2020 года. Согласно пересмотренным данным, в июле отрицательное сальдо торгового баланса составляло $64,7 млрд, а не $65 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя в августе до $62,3 млрд, то есть на 4,2%.