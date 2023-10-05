Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "подавать" для акций Clorox

"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "подавать" для акций Clorox Co. с целевой ценой $126 за штуку, сообщается в обзоре банка.

"Компания Clorox заявила, что вместо органического (без учета колебаний валютных курсов и приобретений) роста на 0,1%, теперь прогнозирует падение продаж за первый квартал 2024 ф. г. на 21-26% г/г. Кроме того, она ожидает квартального убытка в размере $0,35-0,75 на акцию, тогда как опрошенные FactSet аналитики ориентировались на прибыль в $1,18", - пишут аналитики Сергей Вахрамеев и Георгий Горбунов.

В результате компьютерного вторжения отдельные системы компании вышли из строя, что привело к перебоям в выпуске продукции и обработке данных. После атаки обрабатывать заказы пришлось вручную, о чем она сообщила 14 августа в официальном заявлении. В конечном итоге заказчики столкнулись со сложностями в пополнении своих запасов продукции Clorox, которая наряду с одноименным отбеливателем включает мешки для мусора Glad и приправы Hidden Valley Ranch.

"В настоящее время компания, как следует из ее свежего сообщения, все еще восстанавливает автоматизированную обработку заказов, - отмечают эксперты. - На расширенных торгах ее котировки упали сегодня на 5%. Если учесть текущую ситуацию на рынке, стоимость акций Clorox может очень быстро снизиться до нашей целевой цены ($126 за штуку), рейтинг "продавать" остается в силе".

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