.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции Соллерса с целью 1400 руб
.
05 октября 2023 года 18:48
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Соллерса с целью 1400 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции группы "Соллерс" с целью 1400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39%, стоп-приказ: 950 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. За 9 месяцев 2023 года компания продала в России 30507 автомобилей, объем продаж вырос на 39,2%, отмечают аналитики. Продажи автомашин "УАЗ" за этот период увеличились на 50,4% до 24848 единиц. Продажи "Соллерса" в сентябре 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" в 1,9 раза до 5110 автомобилей. "С технической точки зрения бумага находится в рамках растущего тренда. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 950 руб. риск на портфель составит 0,28%. Соотношение прибыль/риск составляет 6,89", - указывают в "Финаме". ПАО "Соллерс" - российская автомобилестроительная компания. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-СОЛЛЕРС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
05 октября 2023 года 19:44
Рубль в четверг сильно упал к основным валютам, обновил к ним минимальные отметки с середины августа
Москва. 5 октября. Доллар США, евро и китайский юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов четверга, доллар при этом завершил торги выше 100 руб. впервые в 2023 году. Рубль сильно упал к бивалютной корзине на фоне отсутствия новых мер со стороны российских властей по стабилизации курса. читать дальше
.05 октября 2023 года 19:35
Москва. 5 октября. Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидационных настроениях при смешанной динамике цен blue chips на фоне негативной внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent откатилась в район $84 за баррель), что нивелировало попытки "быков" осуществить коррекционный отскок. Индекс Мосбиржи стабилизировался в районе 3130 пунктов на фоне ослабления рубля. читать дальше
.05 октября 2023 года 19:03
Москва. 5 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продолжили колебаться в боковом диапазоне на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились за день. читать дальше
.05 октября 2023 года 19:02
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "подавать" для акций Clorox Co. с целевой ценой $126 за штуку, сообщается в обзоре банка. "Компания Clorox заявила, что вместо органического (без учета колебаний валютных курсов и приобретений) роста на 0,1%, теперь прогнозирует падение продаж... читать дальше
.05 октября 2023 года 18:36
Пара доллар/рубль способна краткосрочно подняться в диапазон 101,5-102 руб./$1 - Freedom Finance Global
Пара доллар/рубль способна краткосрочно подняться в диапазон 101,5-102 руб./$1, после чего скорректируется в область 97-98 руб./$1, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Доллар США в ходе торгов 5 октября на Московской бирже демонстрировал активное укрепление к рублю... читать дальше
.05 октября 2023 года 18:28
Рост ставок ФРС оказывает косвенное влияние на госдолг США, полагает начальник отдела инвестиционной аналитики Ренессанс Банка Павел Журавлев. По мнению эксперта, в большей степени рост госдолга США связан с началом нового фискального года федерального правительства, который установлен с 1 октября... читать дальше
.05 октября 2023 года 18:00
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,34%, стоп-приказ: $120, говорится в комментарии инвестиционной компании. 10 октября пройдет ежегодный день распродаж... читать дальше
.05 октября 2023 года 17:37
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Kellanova (ранее Kellogg Co.) с целевой ценой $63 за бумагу, что предполагает потенциал роста 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "За прошедший квартал акции Kellanova отстали от рынка (-16% против -4% у S&P 500 and 8% у... читать дальше
.05 октября 2023 года 17:12
Сценарий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 13% годовых до конца текущего года остается базовым, отмечают аналитики Райффайзенбанка. По их оценкам, основанным на данных Росстата, инфляция в начале октября сложилась вблизи 5,9% г/г. Оценка м/м с исключением сезонности превзойдет и так... читать дальше
.05 октября 2023 года 16:31
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Costco Wholesale с целевой ценой $650 за штуку, что предполагает потенциал роста 14% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Недавно мы повысили целевую цену по акциям Costco до $650. Мы полагаем, что... читать дальше
.05 октября 2023 года 16:02
Облигации Джи-групп могут быть интересны толерантным к риску инвесторам, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиции". "Во вторник стартовали торги новым выпуском облигаций "Джи-групп" - 002Р-03 с погашением через 3 года. Ставка купона установлена на уровне 15,4%, а доходность к погашению на... читать дальше
.05 октября 2023 года 15:42
Москва. 5 октября. Доллар США и евро немного повышаются на Московской бирже днем в четверг, рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей о мерах российских властей по стабилизации его курса. читать дальше
.05 октября 2023 года 15:31
"Финам" рекомендует покупать акции открытого биржевого фонда The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund с целью $81,3 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 19% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции The Consumer Staples... читать дальше
.05 октября 2023 года 15:01
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 14% на заседании в октябре, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Недельная инфляция в конце сентября незначительно замедлилась: 0,21% против 0,28% неделей ранее. Однако уровень недельной инфляции остается высоким. Годовая... читать дальше
.05 октября 2023 года 14:31
"Финам" присвоил рейтинг "держать" обыкновенным и привилегированным акциям "Татнефти" с целевой ценой 591,6 руб. и 581 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения 7,3% и 9,6% соответственно, говорится в комментарии инвесткомпании. "Акции "Татнефти" с начала года показали... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.