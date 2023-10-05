Пара доллар/рубль способна краткосрочно подняться в диапазон 101,5-102 руб./$1 - Freedom Finance Global

Пара доллар/рубль способна краткосрочно подняться в диапазон 101,5-102 руб./$1, после чего скорректируется в область 97-98 руб./$1, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Доллар США в ходе торгов 5 октября на Московской бирже демонстрировал активное укрепление к рублю и во второй половине дня превысил знаковую отметку 100 руб./$1. В то же время пара EUR/RUB опустилась ниже 105 руб./EUR1. Скорее всего, причиной ослабления рубля к доллару стала коррекция в ценах на нефть, в результате которой котировки Brent накануне ушли ниже $85 за баррель. Динамика стоимости углеводородного сырья объясняется прежде всего увеличением добычи в США и ожиданием профицита на нефтяном рынке", - пишет аналитик.

Дополнительный негатив связан, по мнению Мильчаковой, с планом Минфина РФ после 6 октября увеличить объем покупки валюты в ФНБ до 18 млрд руб. в день, а ЦБ РФ пока не объявлял, что будет проводить на бирже "зеркалирование" этих операций, что разочаровало рынок. Тем не менее доллар уже достиг психологически значимого уровня 100 руб./$1, подчеркивает эксперт.

По мнению Мильчаковой, это означает, что в ближайшие дни могут быть анонсированы меры валютного контроля. Аналитик предполагает, что пара USD/RUB способна подняться в диапазон 101,5-102 руб./$1, после чего скорректируется в область 97-98 руб./$1.

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