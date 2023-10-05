"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Kellanova (ранее Kellogg Co.) с целевой ценой $63 за бумагу, что предполагает потенциал роста 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"За прошедший квартал акции Kellanova отстали от рынка (-16% против -4% у S&P 500 and 8% у отраслевого ETF IYK). Kellanova сократила расходы и сосредоточилась на росте бизнеса и повышении акционерной стоимости. Kellanova завершила отделение североамериканского сегмента продуктов переработки зерна, который получил название WK Kellogg Co. Мы считаем, что выделение североамериканского сегмента позволит менеджменту сосредоточиться на инновациях и увеличении рентабельности. Акции компании выглядят привлекательно с мультипликатором P/E 14х 2024е при среднем по отрасли в 17х", - пишут аналитики "БКС МИ".

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