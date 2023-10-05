Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 5 октября. Доллар США и евро немного повышаются на Московской бирже днем в четверг, рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей о мерах российских властей по стабилизации его курса.

Курс доллара США составил 99,68 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 10 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,93 руб./EUR1, подорожав на 16,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 12,8 копейки - до 102,04 руб. Курс китайского юаня опустился на 0,6 копейки - до 13,62 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слегка дешевеет к доллару и евро в ходе дневных торгов, так как участники рынка не спешат проявлять активность в ожидании действий российских властей по стабилизации курса. Они внимательно следят за официальными заявлениями на эту тему, в том числе, сделанными в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи 2-5 октября.

Тема форума - "Справедливая многополярность: как обеспечить безопасность и развитие для всех". Президент РФ Владимир Путин в четверг, 5 октября выступит на пленарной сессии XX ежегодного заседания международного дискуссионного клуба "Валдай".

Участники глобального рынка продолжают анализировать обнародованный накануне отчет отраслевой организации ADP, показавший минимальный с января 2021 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре. Опубликованные данные говорят об охлаждении американского рынка труда на фоне общего ослабления экономической активности в США в результате ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). Это, по мнению экспертов, снижает вероятность дальнейшего подъема Федрезервом ключевой ставки, отмечает Market Watch.

Теперь внимание трейдеров направлено на данные о безработице в США за сентябрь, которые будут обнародованы в пятницу в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагает рост числа рабочих мест в Штатах в прошлом месяце на 170 тыс. и снижение безработицы до 3,7% с августовских 3,8%.

Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила на конференции во Франкфурте в среду, что дальнейшие решения регулятора по денежно-кредитной политике будут по-прежнему зависеть от динамики и прогнозов инфляции. Лагард вновь повторила в своем выступлении, что процентные ставки ЕЦБ будут в достаточной мере ограничительными столько, сколько это потребуется. Удержание ставок на текущих уровнях в течение достаточного времени серьезно поможет своевременному возврату инфляции в еврозоне к целевым 2%, сказала она.

Цены на нефть эталонных марок снижаются днем в четверг после утреннего роста.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК в четверг составляет $84,86 за баррель, что на 1,1% ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов упала максимально с июля 2022 года - на 5,6%, до $85,81 за баррель, минимума с 29 августа.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 1,21%, до $83,2 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 5,6%, до $84,22 за баррель, минимума с 31 августа.

Доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал снижение запасов нефти и резкий скачок резервов бензина в стране на прошлой неделе.

Коммерческие запасы нефти в Штатах уменьшились на 2,22 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал их снижение на 1,4 млн баррелей.

В то же время запасы бензина выросли на 6,48 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их сохранения на прежнем уровне. Увеличение запасов и падение поставок бензина до 8 млн б/с - самого низкого показателя с начала этого года - может быть отчасти вызвано погодными условиями, в частности, проливными дождями, которые привели к наводнению в Нью-Йорке в прошлую пятницу, а также тропическим штормом Офелия, обрушившимся на восточное побережье США.

Падению цен на нефть также способствовали распродажи со стороны спекулянтов, которые ранее активно наращивали длинные позиции, когда цены поднимались выше $90 за баррель.

Текущие уровни котировок нефти марки Brent выглядят интересными для спекулятивных покупок с расчетом на возвращение выше $90 за баррель, однако до конца недели "послевкусие" прошедшей в среду распродажи может оказывать давление на сантимент, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть стремительно обвалились в среду на фоне тревожной отраслевой статистики из США. Рынок опасается, что рост запасов топлива является предвестником разрушительного эффекта, который оказывают на спрос высокие цены. Синхронные распродажи прошли как по нефтяным, так и по бензиновым, дизельным и прочим топливным фьючерсам на CME. Дополнительным катализатором снижения могли стать распродажи со стороны спекулянтов, которые ранее выкупали просадку в районе $89-90 по нефти марки Brent и были вынуждены экстренно сокращать позиции, - указывает аналитик в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent оказались в районе $86 за баррель и в четверг утром демонстрировали осторожную попытку встать на путь восстановления. Текущие уровни выглядят интересными для спекулятивных покупок с расчетом на возвращение выше $90 за баррель, однако до конца недели "послевкусие" распродажи может оказывать давление на сантимент".