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05 октября 2023 года 14:31

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Татнефти

"Финам" присвоил рейтинг "держать" обыкновенным и привилегированным акциям "Татнефти" с целевой ценой 591,6 руб. и 581 руб. на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал снижения 7,3% и 9,6% соответственно, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Акции "Татнефти" с начала года показали сильный перформанс, что было связано с ослаблением рубля, ростом мировых цен на нефть, снижением дисконта на сорт Urals и рекомендацией промежуточных дивидендов, - пишет аналитик Сергей Кауфман. - Однако после роста форвардная дивидендная доходность "Татнефти" составляет всего 11,1% - невысокое значение для сектора, учитывая имеющиеся риски снижения рублевых цен на нефть или повышения налоговой нагрузки на сектор. На этом фоне мы нейтрально относимся к акциям "Татнефти" и считаем, что для дальнейшего роста им нужны новые триггеры".

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основными направлениями деятельности являются нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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