Фондовые индексы США обладают значительным потенциалом роста - БКС Экспресс

Американские фондовые индексы обладают значительным потенциалом роста, возможен подъем S&P 500 к уровню 4450 пунктов, NASDAQ - выше 13500 пунктов, сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Михаила Зельцера.

"Ведущие индексы акций в США начинают подъем после падения на минимумы июня. В среду индекс широкого рынка S&P 500 прибавил почти процент, а высокорисковый IT-бенчмарк NASDAQ Composite - около 1,5%. Пока это лишь небольшое утешение после разгромного сентября, когда потери рынка превышали 5%, но все с чего-то начинается. И индексы пошли вверх "строго по расписанию", - пишет аналитик. - Техническая картина предполагала формирование локального дна в области 4300-4200 пунктов по S&P 500, и индекс в моменте был под 4220 пунктами. Для NASDAQ целевой областью спроса значились 13000 пунктов, и индекс ненадолго прокалывал этот уровень. Индикаторы риска - доходность гособлигаций США и доллар DXY - затухают, а это сильный сигнал к развитию восходящего движения на рынках рискового капитала. Значит, ориентир вверху по S&P 500 составляет 4450 пунктов, где находится скопление динамических и статичных сопротивлений, а NASDAQ тогда рванет выше 13500 пунктов".

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