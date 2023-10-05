Рынок акций РФ утром просел к 3120п по индексу МосБиржи вслед за нефтью, подрос Сбербанк

Москва. 5 октября. Рынок акций РФ утром в четверг просел на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и упавшей накануне нефти, индекс МосБиржи опустился в район 3120 пунктов, при этом подросли бумаги Сбербанка на заявлениях менеджмента про дивиденды.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3120,63 пункта (-0,4%), индекс РТС - 988,03 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,9%.

Доллар просел до 99,49 рубля (-0,09 рубля).

Подешевели акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,9% и -0,6% "префы"), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,5%), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,4%), бумаги Сбербанка (+0,3% и +0,4% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,2%).

Сбербанк (MOEX: SBER) хочет сохранить тренд роста размера дивидендов на одну акцию в дальнейшем, заявил вице-президент, директор департамента финансов Сбербанка Тарас Скворцов. "Если посмотреть на наш график выплаты дивидендов, то видно, что все последние годы дивиденд на акцию только рос, и мы, конечно, хотим этот позитивный тренд сохранить", - сообщил Скворцов в ходе онлайн-встречи проекта MOEX Home Talks.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", причин для роста рынка акций пока нет, краткосрочный взгляд на индекс МосБиржи остается без изменений: "Мы по-прежнему ждем, что торговля будет проходить в широкой боковой формации с нижней границей в районе 3000 и верхним сопротивлением на отметке 3300 пунктов".

Причин для роста нет из-за относительно слабого внешнего фона. На американском рынке важная статистика по рынку труда выйдет в пятницу, а в четверг отскок среды вверх может получить продолжение, полагают эксперты.

По оценке главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, индекс МосБиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 3100-3140 пунктов. Под давлением могут оказаться акции нефтегазовых компаний, в то же время поддержать рынок должны бумаги Сбербанка. Менеджмент компании накануне сообщил, что банк хочет сохранить тренд роста размера дивидендов. Кроме этого, Сбербанк считает, что цена в 325 руб. по акциям компании на конец года является "хорошим таргетом".

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор Брокер" Алексей Антонов полагает, что рынок акций не сможет долго сопротивляться дешевой нефти.

Накануне Brent упала более чем на 5%, при этом никаких объективных поводов для столь панической распродажи не было - запасы нефти в США вышли хорошими, а ОПЕК+ подтвердил приверженность объявленной ранее политике.

"Мы видим две причины снижения нефти. Первая - это то, что нефть ранее игнорировала распродажу всех рисковых активов на росте курса доллара к корзине мировых валют. Вторая - пробой мощной поддержки $90 за баррель, который привел к срабатыванию стопов у "быков", а активных спекулянтов сподвиг "встать в шорт"", - считает эксперт.

В четверг утром нефть скромно дорожает, но это не полноценный отскок, а фиксация части прибыли по "коротким" позициям. Баррель Brent стоит чуть дороже $86. Пока сложно сказать, как скоро нефть вернется выше $90. Без появления позитива, индекс МосБиржи из середины боковика 3000-3300 пунктов пойдет в сторону его нижней границы, считает Антонов.

В США в среду индексы акций завершили сессию коррекционным ростом на 0,4-1,4% во главе с Nasdaq после резкого снижения днем ранее из-за роста доходности американских гособлигаций.

Доходность 10-летних US Treasuries в среду понизилась, отступив от достигнутого днем ранее максимума за 16 лет.

Отчет отраслевой организации ADP показал минимальный с января 2021 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре: количество рабочих мест повысилось на 89 тыс. после подъема на 180 тыс. в августе. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 153 тыс.

Статистика о замедлении рынка труда говорит в пользу паузы в ужесточении монетарной политики Федрезерва, на что рынки акций отреагировали умеренным ростом.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре снизился до 53,6 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Динамика индикатора совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Индикатор остается выше пограничной отметки 50 пунктов девять месяцев подряд.

В Азии в четверг также наблюдалось улучшение фондовой конъюнктуры (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%; биржи материкового Китая закрыты в связи с праздниками по случаю Дня образования КНР), стабилизируется Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,2%).

Инвесторы также оценивают новые макроэкономические данные государств АТР. Так, годовая инфляция в Южной Корее в сентябре ускорилась до максимальных с апреля 3,7% с 3,4% месяцем ранее, согласно официальным данным. Аналитики, чей консенсус-прогноз приводит Trading Economics, не ожидали изменения показателя.

На нефтяном рынке цены утром в четверг пытаются стабилизироваться после обвала накануне до минимумов с конца августа, причем максимальными темпами с июля 2022 года.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $85,81 за баррель (-0,01% и -5,6% в среду), ноябрьская цена WTI - $84,16 за баррель (-0,1% и -5,6% накануне).

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам прошедшего в среду заседания подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет заявил, что продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отметив готовность стран ОПЕК+ реагировать на изменения рынка и принимать дополнительные меры в любое время.

Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет план добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 г., но может пересмотреть его параметры в ноябре. Россия, в свою очередь, заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.

Доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе и резкий скачок резервов бензина. Коммерческие запасы нефти в Штатах уменьшились на 2,22 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал их снижение на 1,4 млн баррелей. Запасы бензина подскочили на 6,48 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их сохранения на прежнем уровне.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-4,2%), акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,5%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-2,6%), ПАО "Артген" (-2,5%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-2,4%).

Выросли бумаги "ИК Русс-Инвест" (MOEX: RUSI) (+10,1%), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (MOEX: VSYD) (+5,7% и +3,2% "префы"), ПАО "Софтлайн" (MOEX: SOFL) (+4,7%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+3,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,01 млрд рублей (из них 1,86 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 1,31 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 588,07 млн рублей на акции "Газпрома").