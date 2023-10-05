Рост ставки ЦБР в октябре может составить не менее 100 б.п. - ПСБ

Банк России, вероятно, пока продолжит повышение ключевой ставки на фоне данных об инфляции в стране, ее подъем по итогам заседания 27 октября 2023 года может составить как минимум 100 б.п. (до 14% годовых), считает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

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