Нефть, возможно, будет торговаться в диапазоне $80-100/барр. в 2024г - "Мои Инвестиции"

Нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $80-100 за баррель в 2024 году, если экономика США сможет избежать рецессии, считают аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Цены барреля нефти марки Brent за прошедшую неделю упала примерно на $10, половина от этого падения произошла в среду, 4 октября. В четверг произошла стабилизация цен. Мы наблюдаем колебание между "слишком высокая экономическая активность, облигации и акции снижаются" к "охлаждение экономики, цены на нефть падают, облигации и акции растут". Экономические данные в США выходят разнонаправленными, но в целом тенденция движется к постепенному охлаждению. Если экономика США избежит рецессии в 2024 году, полагаем, что в течение следующего года нефть марки Brent будет торговаться в диапазоне $80-100 за баррель", - пишут эксперты в комментарии.

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