Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 3100-3140п в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, будет двигаться в диапазоне 3100-3140 пунктов на торгах в четверг, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов.

"Под давлением могут оказаться акции нефтегазовых компаний, в то же время поддержать рынок должны бумаги Сбербанка - его менеджмент в среду сообщил, что банк хочет сохранить тренд роста размера дивидендов, кроме того, эмитент считает, что цена в 325 рублей за штуку на конец текущего года является "хорошим таргетом", - отмечает аналитик в комментарии.

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