.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
В августе промпроизводство в РФ выросло на 5,4%
Рост промпроизводства в РФ в августе ускорился до 5,4% после 4,9% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 4,7%. В январе-августе промпроизводство увеличилось на 3,0%
 
Дефицит бюджета РФ по итогам года будет в районе 1% ВВП - Путин
Федеральный бюджет РФ по итогам 2023 года будет исполнен с дефицитом около 1% ВВП, сообщил президент Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи. "У нас за третий квартал текущего года был профицит свыше 660 млрд рублей. (...)...
 
Чистый экспорт в структуре ВВП РФ во 2-м квартале снизился до 4% - Росстат
ВВП РФ во 2-м квартале 2023 года вырос на 4,9%, свидетельствует первая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата), выполненная методами использования доходов и формирования по источникам доходов. Ранее также сообщалось о росте показателя на...
 
Госземли отдадут под инфраструктуру для туризма
Земли, принадлежащие государству, будут передаваться для создания на них туристической инфраструктуры (отелей, санаториев, курортов и т.п.) в упрощенном порядке. Такой законопроект, разработанный Минстроем, поддержала правительственная комиссия по...
 
05 октября 2023 года 09:55

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 5 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе ожиданий очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на октябрьском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, несколько восстановившись после резкого снижения накануне, вызванного ростом доходности американских гособлигаций. Доходность 10-летних US Treasuries в среду понизилась, отступив от достигнутого днем ранее максимума за 16 лет. Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал минимальный с января 2021 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре. Количество рабочих мест повысилось на 89 тыс. после подъема на 180 тыс. в августе. Эксперты в среднем ожидали повышения на 153 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре снизился до 53,6 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Динамика индикатора совпала с консенсус-прогнозом аналитиков. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Индикатор остается выше этой отметки девять месяцев подряд.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне, биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с государственными праздниками. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов поднялось на 1,8%. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:40 мск увеличился на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск набрал 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос с открытия рынка на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в четверг после обвала до минимумов с конца августа по итогам предыдущей сессии. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в четверг составила $86,32 за баррель, что на 0,59% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов упала максимально с июля 2022 года - на 5,6%, до $85,81 за баррель, минимума с 29 августа. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,57%, до $84,70 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 5,6%, до $84,22 за баррель, минимума с 31 августа.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам прошедшего в среду заседания подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет заявил, что продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отметив готовность стран ОПЕК+ реагировать на изменения рынка и принимать дополнительные меры в любое время. Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет план добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 г., но может пересмотреть его параметры в ноябре. Россия, в свою очередь заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.

Доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе и резкий скачок резервов бензина. Коммерческие запасы нефти в Штатах уменьшились на 2,22 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал их снижение на 1,4 млн баррелей. Запасы бензина подскочили на 6,48 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их сохранения на прежнем уровне.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 4 октября снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,312 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,451 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,17% и составил 105,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,14%, опустившись до 854,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (-1,68%), "Почта России БО-002P-03" (-0,68%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,5%), а в лидерах повышения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,24%), "АФК Система-1Р-24" (+0,2%) и "РЖД-001P-16R" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставки 1-11-го купонов 55-летних субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-05Р объемом 150 млрд рублей на уровне 15% годовых. Номинальная стоимость бондов - 10 млн рублей. Техразмещение запланировано на 6 октября. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ООО "Феррум" 5 октября начнет размещение дебютного выпуска 5-летних облигаций серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Датой окончания размещения станет 350-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 16,75% годовых. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций ООО "Феррум" серии 001Р объемом 1 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Россельхозбанк 6 октября c 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на полугодовой выпуск облигаций серии БO-09К-002P объемом 7 млрд рублей. Начало размещения состоится 10 октября. Датой окончания размещения станет 30-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска.

ООО "Моторика" 12 октября планирует собрать заявки на дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 17,27% годовых. Ставки 2-4 купонов будут равны ставке 1-го купона. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 9-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости бондов, в дату выплаты 10-го купона - 20% от номинала, 11-го купона - 30%, 12-го купона - 40%. Техразмещение запланировано на 17 октября.

АО "Ситиматик" установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 объемом 1,75 млрд руб. на уровне 17% годовых. Компания разместила выпуск БО-02, который погашается в декабре 2036 года, в июне 2016 года по ставке 10,5% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 2 млн 197 тыс. 478 облигаций серии 001Р-06, или 14,6% эмиссии. Десятилетний выпуск объемом 15 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,9% годовых.

ООО "Татнефтехим" выкупило по оферте 30 тыс. 580 облигаций серии 001-P-01 по цене 100% от номинала или 10,2% эмиссии. Компания завершила размещение выпуска объемом 300 млн рублей в декабре 2021 года по ставке 11% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
05 октября 2023 года 19:44
Рубль в четверг сильно упал к основным валютам, обновил к ним минимальные отметки с середины августа
Москва. 5 октября. Доллар США, евро и китайский юань уверенно выросли на Московской бирже по итогам торгов четверга, доллар при этом завершил торги выше 100 руб. впервые в 2023 году. Рубль сильно упал к бивалютной корзине на фоне отсутствия новых мер со стороны российских властей по стабилизации курса.    читать дальше
.
05 октября 2023 года 19:35
Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидации, упавшая нефть сдерживала "быков"
Москва. 5 октября. Рынок акций РФ провел торги в четверг в консолидационных настроениях при смешанной динамике цен blue chips на фоне негативной внешней фондовой конъюнктуры и упавшей нефти (Brent откатилась в район $84 за баррель), что нивелировало попытки "быков" осуществить коррекционный отскок. Индекс Мосбиржи стабилизировался в районе 3130 пунктов на фоне ослабления рубля.    читать дальше
.
05 октября 2023 года 19:03
Цены евробондов РФ в четверг продолжили колебаться в боковике на фоне незначительных изменений UST
Москва. 5 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг продолжили колебаться в боковом диапазоне на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов практически не изменились за день.    читать дальше
.
05 октября 2023 года 19:02
Инвестбанк Синара подтверждает рекомендацию "подавать" для акций Clorox
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рекомендацию "подавать" для акций Clorox Co. с целевой ценой $126 за штуку, сообщается в обзоре банка. "Компания Clorox заявила, что вместо органического (без учета колебаний валютных курсов и приобретений) роста на 0,1%, теперь прогнозирует падение продаж...    читать дальше
.
05 октября 2023 года 18:48
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Соллерса с целью 1400 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции группы "Соллерс" с целью 1400 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 39%, стоп-приказ: 950 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. За 9 месяцев 2023 года компания...    читать дальше
.
05 октября 2023 года 18:36
Пара доллар/рубль способна краткосрочно подняться в диапазон 101,5-102 руб./$1 - Freedom Finance Global
Пара доллар/рубль способна краткосрочно подняться в диапазон 101,5-102 руб./$1, после чего скорректируется в область 97-98 руб./$1, считает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Доллар США в ходе торгов 5 октября на Московской бирже демонстрировал активное укрепление к рублю...    читать дальше
.
05 октября 2023 года 18:28
Рост ставок ФРС оказывает косвенное влияние на госдолг США - Ренессанс Банк
Рост ставок ФРС оказывает косвенное влияние на госдолг США, полагает начальник отдела инвестиционной аналитики Ренессанс Банка Павел Журавлев. По мнению эксперта, в большей степени рост госдолга США связан с началом нового фискального года федерального правительства, который установлен с 1 октября...    читать дальше
.
05 октября 2023 года 18:00
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Amazon с целью $140
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Amazon.com Inc. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,34%, стоп-приказ: $120, говорится в комментарии инвестиционной компании. 10 октября пройдет ежегодный день распродаж...    читать дальше
.
05 октября 2023 года 17:37
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Kellanova
"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Kellanova (ранее Kellogg Co.) с целевой ценой $63 за бумагу, что предполагает потенциал роста 19% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "За прошедший квартал акции Kellanova отстали от рынка (-16% против -4% у S&P 500 and 8% у...    читать дальше
.
05 октября 2023 года 17:12
Сценарий сохранения ставки ЦБ на уровне 13% до конца года остается базовым - Райффайзенбанк
Сценарий сохранения ключевой ставки ЦБ РФ на уровне 13% годовых до конца текущего года остается базовым, отмечают аналитики Райффайзенбанка. По их оценкам, основанным на данных Росстата, инфляция в начале октября сложилась вблизи 5,9% г/г. Оценка м/м с исключением сезонности превзойдет и так...    читать дальше
.
05 октября 2023 года 16:31
"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Costco
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Costco Wholesale с целевой ценой $650 за штуку, что предполагает потенциал роста 14% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Недавно мы повысили целевую цену по акциям Costco до $650. Мы полагаем, что...    читать дальше
.
05 октября 2023 года 16:02
Облигации Джи-групп могут быть интересны толерантным к риску инвесторам - "Тинькофф Инвестиции"
Облигации Джи-групп могут быть интересны толерантным к риску инвесторам, полагают аналитики "Тинькофф Инвестиции". "Во вторник стартовали торги новым выпуском облигаций "Джи-групп" - 002Р-03 с погашением через 3 года. Ставка купона установлена на уровне 15,4%, а доходность к погашению на...    читать дальше
.
05 октября 2023 года 15:42
Рубль днем немного дешевеет к доллару и евро в ожидании новых драйверов к движению
Москва. 5 октября. Доллар США и евро немного повышаются на Московской бирже днем в четверг, рубль незначительно дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новостей о мерах российских властей по стабилизации его курса.    читать дальше
.
05 октября 2023 года 15:31
"Финам" рекомендует покупать акции The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund с целью $81,3
"Финам" рекомендует покупать акции открытого биржевого фонда The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund с целью $81,3 за бумагу на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 19% с текущих уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции The Consumer Staples...    читать дальше
.
05 октября 2023 года 15:01
ЦБР, скорее всего, повысит ставку до 14% в октябре - ПСБ
Банк России, скорее всего, повысит ключевую ставку до 14% на заседании в октябре, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. "Недельная инфляция в конце сентября незначительно замедлилась: 0,21% против 0,28% неделей ранее. Однако уровень недельной инфляции остается высоким. Годовая...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.