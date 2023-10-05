Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 5 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внутренних и внешних факторов, в том числе ожиданий очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ на октябрьском заседании, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в среду, несколько восстановившись после резкого снижения накануне, вызванного ростом доходности американских гособлигаций. Доходность 10-летних US Treasuries в среду понизилась, отступив от достигнутого днем ранее максимума за 16 лет. Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал минимальный с января 2021 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре. Количество рабочих мест повысилось на 89 тыс. после подъема на 180 тыс. в августе. Эксперты в среднем ожидали повышения на 153 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре снизился до 53,6 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Динамика индикатора совпала с консенсус-прогнозом аналитиков. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Индикатор остается выше этой отметки девять месяцев подряд.

Фондовые индексы крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) растут в ходе торгов в четверг вслед за подъемом Уолл-стрит накануне, биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с государственными праздниками. Значение японского индекса Nikkei 225 по итогам торгов поднялось на 1,8%. Гонконгский индекс Hang Seng к 8:40 мск увеличился на 0,6%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:36 мск набрал 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 вырос с открытия рынка на 0,5%.

В свою очередь цены на нефть повышаются в четверг после обвала до минимумов с конца августа по итогам предыдущей сессии. Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 мск в четверг составила $86,32 за баррель, что на 0,59% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. В среду цена этих контрактов упала максимально с июля 2022 года - на 5,6%, до $85,81 за баррель, минимума с 29 августа. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подорожали к этому времени на 0,57%, до $84,70 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 5,6%, до $84,22 за баррель, минимума с 31 августа.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) по итогам прошедшего в среду заседания подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет заявил, что продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отметив готовность стран ОПЕК+ реагировать на изменения рынка и принимать дополнительные меры в любое время. Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет план добровольного сокращения добычи нефти до конца 2023 г., но может пересмотреть его параметры в ноябре. Россия, в свою очередь заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.

Доклад министерства энергетики США, обнародованный в среду, показал снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе и резкий скачок резервов бензина. Коммерческие запасы нефти в Штатах уменьшились на 2,22 млн баррелей, тогда как консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, предусматривал их снижение на 1,4 млн баррелей. Запасы бензина подскочили на 6,48 млн баррелей, тогда как эксперты ожидали их сохранения на прежнем уровне.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 4 октября снизилась в 1,3 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась уже ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 6,312 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 5,451 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,17% и составил 105,82 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,14%, опустившись до 854,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Ростелеком-002P-06R" (MOEX: RTKM) (-1,68%), "Почта России БО-002P-03" (-0,68%) и "Норникель (MOEX: GMKN) БО-001P-02" (-0,5%), а в лидерах повышения - облигации "Сбербанк-001Р-SBER16" (+0,24%), "АФК Система-1Р-24" (+0,2%) и "РЖД-001P-16R" (+0,19%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) установил ставки 1-11-го купонов 55-летних субординированных облигаций серии ГПБ-Т2-05Р объемом 150 млрд рублей на уровне 15% годовых. Номинальная стоимость бондов - 10 млн рублей. Техразмещение запланировано на 6 октября. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.

ООО "Феррум" 5 октября начнет размещение дебютного выпуска 5-летних облигаций серии БО-01-001P объемом 250 млн рублей. Датой окончания размещения станет 350-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 16,75% годовых. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций ООО "Феррум" серии 001Р объемом 1 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет.

Россельхозбанк 6 октября c 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на полугодовой выпуск облигаций серии БO-09К-002P объемом 7 млрд рублей. Начало размещения состоится 10 октября. Датой окончания размещения станет 30-й день с даты начала размещения либо дата размещения последней облигации выпуска.

ООО "Моторика" 12 октября планирует собрать заявки на дебютный выпуск 3-летних облигаций серии БO-01 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 16,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 17,27% годовых. Ставки 2-4 купонов будут равны ставке 1-го купона. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 9-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости бондов, в дату выплаты 10-го купона - 20% от номинала, 11-го купона - 30%, 12-го купона - 40%. Техразмещение запланировано на 17 октября.

АО "Ситиматик" установило ставку 3-го купона облигаций серии БО-02 объемом 1,75 млрд руб. на уровне 17% годовых. Компания разместила выпуск БО-02, который погашается в декабре 2036 года, в июне 2016 года по ставке 10,5% годовых.

АФК "Система" (MOEX: AFKS) выкупила по оферте 2 млн 197 тыс. 478 облигаций серии 001Р-06, или 14,6% эмиссии. Десятилетний выпуск объемом 15 млрд рублей был размещен в апреле 2017 года по ставке 8,9% годовых.

ООО "Татнефтехим" выкупило по оферте 30 тыс. 580 облигаций серии 001-P-01 по цене 100% от номинала или 10,2% эмиссии. Компания завершила размещение выпуска объемом 300 млн рублей в декабре 2021 года по ставке 11% годовых.