Риски дальнейшего роста доходностей ОФЗ среднесрочно сохраняются - ПСБ

Риски снижения котировок классических ОФЗ (ОФЗ-ПД) в среднесрочной перспективе сохраняются, предпочтение по-прежнему стоит отдавать флоатерам, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Кривая госбумаг возобновила рост на торгах в среду - годовые ОФЗ прибавили в доходности 8 б.п. (12,64%), 5-летние - 14 б.п. (12,39%, 10-летние - 7 б.п. (12,05%). Все внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на курсе рубля, который на текущий момент является основным источником проинфляционных рисков, отмечает эксперт.

Спрос на аукционе на флоатер ыв среду, 4 октября, ожидаемо был высоким (158 млрд руб.) на фоне погашения выпуска ОФЗ-ПД на 150 млрд руб., однако Минфин отсек существенную часть заявок, продав бумаг на 42 млрд руб. (в планы министерства не входит существенное увеличение доли флоатеров в портфеле заимствований), указывает Грицкевич.

"Среднесрочно риски дальнейшего снижения котировок классических ОФЗ сохраняются; по-прежнему отдаем предпочтение флоатерам в ожидании повышения ключевой ставки", - пишет аналитик ПСБ в материале.

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