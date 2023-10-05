Текущие уровни котировок нефти подходят для спекулятивных покупок - БКС Экспресс

Текущие уровни котировок нефти марки Brent выглядят интересными для спекулятивных покупок с расчетом на возвращение выше $90 за баррель, однако до конца недели "послевкусие" прошедшей в среду распродажи может оказывать давление на сантимент, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть стремительно обвалились в среду на фоне тревожной отраслевой статистики из США. Рынок опасается, что рост запасов топлива является предвестником разрушительного эффекта, который оказывают на спрос высокие цены. Синхронные распродажи прошли как по нефтяным, так и по бензиновым, дизельным и прочим топливным фьючерсам на CME. Дополнительным катализатором снижения могли стать распродажи со стороны спекулянтов, которые ранее выкупали просадку в районе $89-90 по нефти марки Brent и были вынуждены экстренно сокращать позиции, - указывает аналитик в обзоре. - Фьючерсы на нефть марки Brent оказались в районе $86 за баррель и в четверг утром демонстрируют осторожную попытку встать на путь восстановления. Текущие уровни выглядят интересными для спекулятивных покупок с расчетом на возвращение выше $90 за баррель, однако до конца недели "послевкусие" распродажи может оказывать давление на сантимент".

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