Акции Coca-Cola интересны для покупки - "Финам"

Акции Coca-Cola Co. в настоящее время представляют интерес для инвестиций, считает аналитик "Финама" Анна Буйлакова.

"Во 2К23 выручка компании выросла на 5,9% г/г (до $ 11,97 млрд), прибыль на акцию расширилась на 11,4% г/г (до $ 0,78). На фоне таких результатов менеджмент улучшил прогноз на текущий год: выручка может вырасти на 8-9% г/г, EPS - на 5-6% г/г, - отмечает эксперт инвесткомпании в комментарии. - С января бумаги Coca-Cola снизились в стоимости на 13,7% при росте S&P 500 на 10,2%, что, по нашему мнению, не отражает уверенные результаты эмитента с начала текущего года, защитный характер бумаг, а также неплохую для американского рынка акций дивидендную доходность (3,5% NTM)".

Coca-Cola Co. - один из крупнейших производителей безалкогольных напитков. Помимо интернационально известных Coca-Cola, Sprite, Fanta, у производителя еще порядка 200 прочих брендов, а в портфель входят газированные, функциональные (спортивные и энергетические), напитки на молочной и растительной основе, соки, готовые к употреблению чай и кофе.

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