ЦБ РФ, возможно, повысит ставку на заседании 27 октября 2023г - БКС Экспресс

Банк России, возможно, еще раз повысит ключевую ставку (с текущих 13% годовых) по итогам заседания 27 октября 2023 года на фоне сложившейся динамики индекса потребительских цен (ИПЦ), сообщается в комментарии эксперта БКС Экспресс Василия Карпунина.

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