.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль в среду чуть подрос к доллару и более заметно понизился к евро в ожидании новых драйверов к движению
.
ГЛАВНОЕ
В августе промпроизводство в РФ выросло на 5,4%
Рост промпроизводства в РФ в августе ускорился до 5,4% после 4,9% в июле, сообщил Росстат. Данные оказались сильнее прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 4,7%. В январе-августе промпроизводство увеличилось на 3,0%
 
"Мосбиржа" прорабатывает возможность выпуска ЦФА на произведения искусства
Московская биржа прорабатывает возможность выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) на произведения искусства, пишут "Ведомости", ссылаясь на представителя площадки.. Ранее эту тему в ходе дискуссии на ярмарке современного искусства Cosmoscow...
 
Правительство может ослабить запрет на экспорт нефтепродуктов
Правительство в ближайшее время может ослабить запрет на экспорт нефтепродуктов, выведя из-под его действия трубопроводные поставки дизельного топлива, рассказали несколько источников "Коммерсанта". Такое решение может быть формализовано 4 октября...
 
Доля росссиян с зарплатой от 100 тыс. руб. увеличилась на треть
Россиян с зарплатой от 100 тыс. рублей стало больше на 2 млн. Число работников крупных и средних предприятий с таким доходом увеличилось на 72% за два года и к апрелю 2023-го достигло 4,88 млн, говорится в исследовании FinExpertiza, на которое...
 
04 октября 2023 года 19:50

Рубль в среду чуть подрос к доллару и более заметно понизился к евро в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 4 октября. Доллар США немного подешевел, евро, напротив, довольно заметно подрос на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль понизился к бивалютной корзине в условиях более заметно снижения в паре с евро и в ожидании новостей о мерах российских властей по стабилизации его курса.

Курс доллара США составил 99,58 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 3,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,76 руб./EUR1, подорожав на 60,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 25,33 копейки - до 101,91 руб. Курс китайского юаня поднялся на 3,2 копейки - до 13,63 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги разнонаправленными колебаниями в основных валютах в ожидании новостей относительно стабилизации курса. Участники рынка внимательно следили за новостями и заявлениями представителей российских властей на эту тему, в том числе, сделанными в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи 2-5 октября. Президент РФ Владимир Путин выступит на пленарной сессии клуба "Валдай" в четверг, 5 октября.

Минфин РФ с 6 октября по 7 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 398,72 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 18,12 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупок тогда был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. С 7 сентября объем ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день.

Эти операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не зеркалирует на рынок. Регулятор отмечал, что решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, российская валюта на торгах в среду упала к евро и умеренно подорожала к доллару США, курс которого удерживается ниже психологически важного уровня в 100 рублей за доллар.

"На фоне повышенных нефтегазовых доходов ежедневный объем покупок валюты со стороны Минфина с 6 октября по 7 ноября увеличится на 37% по отношению к уровню сентября до 18,1 млрд рублей. На фоне августовского решения ЦБ не проводить на открытом рынке операции в рамках бюджетного правила до конца года это не должно оказать заметного давления на рубль, а растущие доходы экспортеров и соответствующее увеличение предложения валюты на рынке в перспективе могут, наоборот, оказать поддержку рублю. Тем не менее, на фоне сегодняшних новостей о сохранении добровольных ограничений на добычу и поставки нефти со стороны Саудовской Аравии и России с возможным пересмотром планов в ноябре декабрьский фьючерс на Brent теряет в цене более 4%, торгуясь в среду вечером ниже уровня в $88 за баррель", - отмечает Беспалов.

"Рубль с открытия перешел к укреплению, выйдя в умеренный плюс. Однако в начале основной сессии рубль стал сдавать позиции, торгуясь с небольшими потерями к бивалютной корзине. Давление на рубль продолжает оказывать дисбаланс между спросом на иностранную валюту и ее предложением. Его пока не удается устранить, несмотря на вероятное наращивание экспортной выучки, которое уже должно было произойти благодаря дорогой нефти. В результате может увеличиться приток валюты на внутренний рынок, однако, по всей видимости, его пока недостаточно для комфортного обеспечения повышенного спроса", - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть усилили снижение вечером в среду после публикации данных о запасах топлива в США.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК подешевели на 4,18% - до $87,11 за баррель. Котировки Brent опустились ниже $88 за баррель впервые с 1 сентября. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени упали на 4,45% - до $85,23 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 2,22 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали роста показателя на 50 тыс. баррелей.

Тем временем министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отмечая готовность стран ОПЕК+ реагировать на изменения рынка и принимать дополнительные меры в любое время. Следующее заседание JMMC запланировано на 26 ноября.

Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет планы по добровольному сокращению добычи нефти до конца 2023 г., но может пересмотреть его параметры в ноябре. Россия, в свою очередь заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 МСК до 15:30 МСК, ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 5 октября на 18,78 копейки, до 99,4555 руб./$1, и увеличил курс евро на 24,03 копейки, до 104,3024 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в среду поднялся на 14,97 копейки по отношению ко вторнику и составил 99,4385 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 17,07 копейки и составил 99,4772 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 306,347 млн, из которых $368,407 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $937,94 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 21,21 копейки, до 104,2652 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 30,82 копейки, до 104,3623 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR603,96 млн, из которых EUR102,166 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR501,794 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали разнонаправленную динамику в среду относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам Банка России, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 3 октября опустилась на 5 базисных пунктов - до 12,44% годовых. Срочная версия RUONIA на 1 месяц выросла в среду относительно вторника на 2 базисных пункта - до 12,33% годовых, на 3 месяца - повысилась на 5 базисных пунктов, до 10,37% годовых, на 6 месяцев - увеличилась на 3 базисных пункта, до 8,93% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
04 октября 2023 года 19:27
Рынок акций РФ в среду просел из-за за упавшей нефти, индекс Мосбиржи опустился ниже 3135п
Москва. 4 октября. Попытки рынка акций РФ подрасти в среду на фоне наметившейся коррекции внешних фондовых площадок были нивелированы упавшей нефтью (Brent откатилась ниже $87,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ и статистике Минэнерго США о запасах, индекс Мосбиржи опустился ниже 3135 пунктов во главе с "префами" "Сургутнефтегаза".    читать дальше
.
04 октября 2023 года 19:03
Цены евробондов РФ в среду продолжили колебаться в боковике, несмотря на ценовой отскок UST
Москва. 4 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продолжили колебаться в боковом диапазоне, несмотря на наметившийся отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.    читать дальше
.
04 октября 2023 года 19:00
Ожидаемый торговый диапазон по паре доллар/рубль на 4К23 составляет 92-102 руб./$1 - "Финам"
Ожидаемый торговый диапазон по паре доллар/рубль на 4К23 составляет 92-102 руб./$1, отмечается в инвестиционной стратегии "Финама" на IV квартал 2023 года. "На дневном графике валютной пары USD/RUB видно, что с середины августа 2023 года курс ушел в широкую консолидацию и торгуется в диапазоне...    читать дальше
.
04 октября 2023 года 18:31
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 98,9-100,5 руб./$1 в ближайшие дни - РСХБ
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 98,9-100,5 руб./$1, говорится в комментарии аналитика департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Георгия Засеева. Эксперт отмечает, что за прошедшие пять торговых дней рубль торговался в восходящем...    читать дальше
.
04 октября 2023 года 18:03
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ЛУКОЙЛа с целью 7250 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,9%, стоп-приказ: 6485 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На данный момент нефть в рублевом...    читать дальше
.
04 октября 2023 года 17:43
Доходность 10-летних US Treasuries, скорее всего, пока продолжит рост - Freedom Finance Global
Доходность десятилетних US Treasuries, скорее всего, пока продолжит двигаться вверх, для прерывания растущего тренда нужны макроданные, подтверждающие стабильное замедление экономики США, говорится в материале аналитиков Freedom Finance Global. Доходность десятилетних казначейских облигаций США...    читать дальше
.
04 октября 2023 года 17:21
"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Consolidated Edison до $93
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской энергетической компании Consolidated Edison со $104 до $93 за штуку на фоне слабой динамики сектора, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена...    читать дальше
.
04 октября 2023 года 16:57
Текущие уровни акций XLP выглядят интересными для покупок - "Финам"
Текущие уровни акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) выглядят интересными для формирования позиций, считает аналитик "Финама" Анна Буйлакова. "Темп роста чистой прибыли компаний первичного потребительского спроса в 3К23-2К24 может составить 4,5%, что ниже ожидаемых результатов...    читать дальше
.
04 октября 2023 года 16:36
Торговая сессия на рынке акций США в среду может оказаться достаточно волатильной - Freedom Finance Global
Предстоящая в среду торговая сессия на американском фондовом рынке может оказаться достаточно волатильной, "медвежьи" настроения и негативная техническая картина перевесят фундаментальные факторы, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий...    читать дальше
.
04 октября 2023 года 16:17
Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Intel
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Intel Corp., сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент заявляет, что выделит отдельный бизнес в сфере программируемых решений и в течение двух-трех лет может провести первичное размещение акций новой компании. Новость, по нашему...    читать дальше
.
04 октября 2023 года 15:47
Акции Whoosh остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Whoosh остаются привлекательными для долгосрочных вложений, эмитент сохраняет позицию лидера кикшеринга в России, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Успешные операционные результаты за девять месяцев текущего года подтверждает стабильность спроса пользователей на сервис Whoosh. А...    читать дальше
.
04 октября 2023 года 15:32
Рубль днем стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению
Москва. 4 октября. Доллар США немного дешевеет, евро столь же незначительно дорожает на Московской бирже днем в среду. Рубль не меняется к бивалютной корзине в ожидании новостей о мерах российских властей по стабилизации его курса.    читать дальше
.
04 октября 2023 года 15:24
Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Netflix
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Netflix Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $450 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Netflix планирует повысить цены на безрекламный тарифный план и начать повышение с США и Канады. На сколько вырастут цены и когда...    читать дальше
.
04 октября 2023 года 15:00
Минфин замедлит темп заимствований в конце 2023г и вновь нарастит его в 2024г - Райффайзенбанк
Минфин замедлит темп заимствований в конце 2023 года и вновь нарастит его в 2024 году, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Минфин сократил план по заимствованию на 4К23 до 500 млрд руб., а на год в целом, по словам А. Силуанова, объем привлечения будет сокращен на 1 трлн руб. относительно...    читать дальше
.
04 октября 2023 года 14:35
Потенциал краткосрочного роста котировок акций ЛУКОЙЛа - 6950-7000 руб. - "БКС МИ"
Потенциал краткосрочного роста котировок акций "ЛУКОЙЛа" расположен в районе сентябрьских максимумов 6950-7000 руб., отмечается в комментарии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Инвесторам, которые ориентируются на более долгосрочный горизонт, имеет смысл удерживать бумагу, поскольку ключевые...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.