Рынок акций РФ в среду просел из-за за упавшей нефти, индекс Мосбиржи опустился ниже 3135п

Москва. 4 октября. Попытки рынка акций РФ подрасти в среду на фоне наметившейся коррекции внешних фондовых площадок были нивелированы упавшей нефтью (Brent откатилась ниже $87,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ и статистике Минэнерго США о запасах, индекс Мосбиржи опустился ниже 3135 пунктов во главе с "префами" "Сургутнефтегаза".

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3134,25 пункта (-0,3%, утром индекс поднимался к 3155 пунктам), индекс РТС - 991,35 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже показали смешанную динамику в пределах 1,9%.

Доллар к 18:50 МСК стоил 99,59 рубля (-0,03 рубля).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-1,9%), акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,8%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,8%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,1% и -0,2% "префы").

Подорожали акции "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,5%), расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+0,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,3%).

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, рынок акций РФ провел торги в среду в смешанном слабоволатильном формате, индекс МосБиржи курсировал недалеко от уровня завершения торгов предыдущего дня, давление оказало снижение нефти Brent ниже рубежа $90 за баррель.

По итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ было решено не менять текущие условия сделки и действующие квоты на добычу нефти. Решение ожидаемое и в целом нейтральное, однако уже днем нефтяные цены начали снижаться. Среди прочего могли сказаться опасения за динамику мирового ВВП - согласно опубликованному докладу ООН, глобальный рост в 2023 году может замедлиться до 2,4%.

Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 октября - 3050-3200 пунктов, считает Бахтин.

По словам главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексея Головинова, интерес у инвесторов стал крайне сегментированным. Основное внимание ранее было направлено на бумаги нефтегазовых компаний на фоне дорогой нефти и приближения доллара к отметке 100 руб. Однако к вечеру ситуация изменилась из-за снижения нефтяных котировок, из-за чего акции нефтегазовых компаний растеряли свой внутридневной рост.

"Растет вероятность снижения российского рынка акций. Динамика последних дней говорит о том, что сил для закрепления индекса МосБиржи выше отметки 3140 на данный момент нет. Приближение доллара к отметке 100 руб., вероятно, увеличивает опасения инвесторов о том, что ЦБ РФ может предпринять новые меры для стабилизации ситуации. Кроме этого, сказывается и снижение нефтяных котировок, из-за чего поддержка со стороны бумаг нефтегазовых компаний может ослабнуть. Допускаем, что в четверг индекс МосБиржи может вновь протестировать отметку 3100 пунктов", - считает Головинов.

По словам ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, давление на российские индексы в среду оказало падение цен на нефть, спровоцированное заявлениями о том, что Россия может пересмотреть параметры добровольного сокращения добычи нефти в ноябре, а Саудовская Аравия - в следующем году. Негативным в эту среду был и внешний фон, поскольку биржевые игроки США и Европы вновь опасаются замедления экономического роста.

В лидеры роста на ожиданиях дивидендов после выхода сильной отчетности по МСФО за первое полугодие вышли акции "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (+6,3%). Нефть упала, так как заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ не принесло ожидавшихся позитивных новостей. Прогноз для индекса МосБиржи на торги 5 октября: диапазон 3100-3200 пунктов, считает Мильчакова.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова, индекс МосБиржи продолжает колебания выше уровня 3100 пунктов, однако без ощутимых попыток продолжить рост. Подъем рынка акций в среду сдерживаелся снижением нефтяных котировок, а также слабой динамикой на глобальных рынках. Также на рынок оказывало давление возможное повышение ключевой процентной ставки на ближайшем заседании ЦБ РФ.

Тем не менее, в среднесрочной перспективе с учетом вероятного сохранения благоприятной внешней конъюнктуры рынок акций может продолжить рост, полагает эксперт.

Совкомбанк накануне опубликовал финансовые результаты за первое полугодие по МСФО: чистая прибыль составила рекордные 52 млрд рублей, а рентабельность собственного капитала (ROE) - около 55%, что лучше, чем у многих системообразующих банков. Данный отчет лишний раз подтверждает ожидания ЦБ РФ рекордных прибылей в банковском секторе в 2023 году, полагает Кирсанова. Совкомбанк также планирует увеличить уставный капитал за счет допэмиссии акций, а также обратиться с заявлением о листинге акций. Эти вопросы акционеры банка рассмотрят на внеочередном собрании 25 октября в заочной форме.

В среду на рынках Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 2,4%, биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с государственными праздниками, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), однако в Европе наметился отскок (индексы DAX, CAC 40 подросли на 0,1-0,2%, FTSE просел на 0,7%), плюсуют Штаты (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,2-1% во главе с Nasdaq).

Резервный банк Новой Зеландии по итогам октябрьского заседания принял решение сохранить базовую ставку на уровне 5,5% годовых, что совпало с прогнозом большинства аналитиков. По мнению ЦБ, инфляция в стране остается на высоком уровне, что потребует сохранения ограничительной денежно-кредитной политики на протяжении длительного времени.

Позитивным фактором в среду, оказавшим давление на доллар, стали данные ADP о занятости в частном секторе США за сентябрь, которые свидетельствуют о минимальном с января 2021 года росте числа рабочих мест: их количество увеличилось на 89 тыс., в то время как аналитики ожидали повышения данного показателя на 153 тыс.

Официальный отчет по американскому рынку труда за сентябрь будет обнародован Минтруда США в пятницу в 15:30 МСК. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривает рост числа рабочих мест в Штатах в прошлом месяце на 170 тыс. и снижение безработицы до 3,7% с августовских 3,8%.

На нефтяном рынке вечером в среду цены упали после прошедшего заседания мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $87,35 за баррель (-3,9% и +0,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $85,54 за баррель (-4,1% и +0,5% во вторник).

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Комитет продолжит внимательно оценивать рыночные условия, отмечая готовность стран ОПЕК+ реагировать на изменения рынка и принимать дополнительные меры в любое время. Следующее заседание JMMC запланировано на 26 ноября.

Однако рынку не понравилось заявление Саудовской Аравии о том, что она сохранит планы по добровольному сокращению добычи нефти до конца 2023 года, но может пересмотреть его параметры в ноябре. Россия, в свою очередь заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (-3,8%) акции ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-3,8%), "Якутскэнерго" (MOEX: YKEN) (-3,5%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-3,4%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-3,3%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-3%), ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (MOEX: ZVEZ) (-3%).

Выросли акции ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+9,7%), "ВСМПО-Ависма" (+6,3%), "Ижстали" (MOEX: IGST) (+4,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+4%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+4%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+3,8%).

Продажи российской автомобилестроительной группы "Соллерс" (MOEX: SVAV) (+1,8%) в РФ в сентябре 2023 года выросли в годовом выражении на "низкой базе" в 1,9 раза, до 5,11 тыс. автомобилей, согласно данным, опубликованным Ассоциацией европейского бизнеса (АЕБ). Таким образом, по сравнению с августом, в котором автопроизводитель реализовал 4,364 тыс. машин, рост продаж составил 17,1%.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи за день составил 43,95 млрд рублей (из них 5,03 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 3,88 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,87 млрд рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").