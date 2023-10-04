Цены евробондов РФ в среду продолжили колебаться в боковике, несмотря на ценовой отскок UST

Москва. 4 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продолжили колебаться в боковом диапазоне, несмотря на наметившийся отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,79% от номинала (доходность - 9,74% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подешевели за день на 20 базисных пунктов - до 67,53% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта и составила 8,95% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 7 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики, его котировки остались на уровне предыдущего дня - 34,68% от номинала (доходность - 15,52% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подорожали за день на 2 базисных пункта - до 55,4% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 30,03% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 5 базисных пунктов - до 52,61% от номинала (доходность выросла на 5 базисных пунктов и составила 23,83% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 4 базисных пункта - до 49,95% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, до 18,92% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году упала на 32 базисных пункта, составив 64,98% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 4 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries, снижавшиеся в первой половине дня, ближе к вечеру перешли к позитивной коррекции. Но в целом ситуация на рынке базовых активов продолжает оставаться тревожной.

Рост доходностей долгосрочных гособлигаций США до 16-летних максимумов ставит под угрозу надежды на "мягкую посадку" американской экономики, тем более что точные триггеры такой динамики неясны, пишет газета The Wall Street Journal. Федеральная резервная система (ФРС) ужесточала политику в течение полутора лет, что должно было привести к подъему долгосрочных процентных ставок и замедлить экономику, сдержав, таким образом, инфляцию. Однако резкий подъем ставок за последнее время может служить примером для фразы "будьте осторожны со своими желаниями", отмечает WSJ.

Дальнейший подъем доходностей US Treasuries вместе со спадом на фондовом рынке и укреплением доллара может значительно замедлить экономический рост как в США, так и по всему миру в следующем году. Высокая скорость подъема доходностей также повышает риск обвала финансовых рынков, пишет газета.

Доходность 30-летних US Treasuries увеличилась во вторник до максимума с 2007 года и продолжила рост в начале торгов среды, поднявшись выше 5% годовых. Процентная ставка 10-летних американских госбумаг вновь обновила максимум за 16 лет, достигнув в ходе торгов отметки в 4,887% годовых. Вместе с тем ближе к вечеру по московскому времени ситуация на рынке базовых активов несколько улучшилась, котировки американских гособлигаций смогли скорректироваться вверх, в результате доходности 10- и 30-летних гособлигаций США отошли от многолетних максимумов на 12-14 базисных пунктов.

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила во вторник, что пока неясно, установятся ли ставки на высоких уровнях на долгосрочную перспективу. Она отметила, что вопрос роста доходностей беспокоит Минфин. Устойчивый подъем доходностей US Treasuries приведет к существенному увеличению расходов Минфина на обслуживание долга, учитывая, что и госдолг США значительно увеличился за последние годы. Кроме того, повышение долгосрочных ставок толкает вверх ставки по ипотеке, которые уже достигли 23-летних максимумов. Так, ставки по 30-летним кредитам на покупку жилья уже превышают 7,5% годовых.

Тем временем отчет отраслевой организации ADP показал минимальный с января 2021 года рост числа рабочих мест в частном секторе США в сентябре. Количество рабочих мест повысилось на 89 тыс. после подъема на 180 тыс. в августе. Эксперты, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали повышения на 153 тыс.

Индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Non-Manufacturing) в сентябре снизился до 53,6 пункта по сравнению с 54,5 пункта месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Динамика индикатора совпала с консенсус-прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Значение выше 50 пунктов говорит об усилении деловой активности в сфере услуг, ниже - о ее ослаблении. Индикатор остается выше этой отметки девять месяцев подряд.