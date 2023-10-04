Доходность 10-летних US Treasuries, скорее всего, пока продолжит рост - Freedom Finance Global

Доходность десятилетних US Treasuries, скорее всего, пока продолжит двигаться вверх, для прерывания растущего тренда нужны макроданные, подтверждающие стабильное замедление экономики США, говорится в материале аналитиков Freedom Finance Global.

Доходность десятилетних казначейских облигаций США (US Treasuries) на торгах 4 октября в моменте поднялась до 4,88%, обновив максимум с осени 2007 года. Этому движению способствовало несколько факторов, отмечают эксперты инвесткомпании.

Во-первых, накануне драйвером роста доходностей трежерис стал релиз JOLTS. Число открытых вакансий достигло 9,6 млн, превзойдя и значение предыдущего месяца, пересмотренного с 8,83 млн до 8,92 млн, и консенсус на уровне 8,6 млн. Напряженный рынок труда является проинфляционным фактором и поддерживает установку на то, что высокие ставки в экономике сохранятся надолго.

Во-вторых, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик допустил, что у регулятора могут быть причины для пересмотра целевого уровня инфляции с 2%, хотя обсуждать эту возможность монетарные власти будут не раньше, чем текущий "таргет" будет достигнут. При этом, по мнению чиновника, ставку стоило бы сохранить на текущем уровне до конца 2024 года.

В-третьих, росту спроса на US Treasuries не способствуют новости о таком беспрецедентном событии в истории США, как отставка спикера палаты представителей Кевина Маккарти. Это увеличивает риск шатдауна в середине ноября и лишний раз свидетельствует о высокой напряженности в Конгрессе. Нервозность инвесторов отражается в продолжающейся распродаже трежерис.

"Тем не менее отмеченный в последние два дня резкий рост доходностей трежерис не подкреплен значимыми фундаментальными причинами и носит скорее технический и эмоциональный характер, что позволяет рассчитывать на последующий откат. С одной стороны, даже с учетом устойчивости экономики США доходность "десятилеток" выглядит довольно высокой, с другой - ориентиры в отношении долгосрочной реальной ставки на рынке существенно изменились, и в этом контексте мы не видим серьезных препятствий для достижения доходностью отметки 5%. Чтобы этот растущий тренд прервался, нужны макроданные, подтверждающие стабильное замедление экономики США. Пока таких данных недостаточно, доходность десятилетних US Treasuries, скорее всего, продолжит двигаться вверх", - пишут аналитики в материале.

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