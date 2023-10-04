"БКС МИ" снизил прогнозную цену акций Consolidated Edison до $93

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской энергетической компании Consolidated Edison со $104 до $93 за штуку на фоне слабой динамики сектора, сообщается в обзоре аналитиков.

Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена экспертами.

"Основной фокус - доставка электроэнергии, газа и пара в густонаселенном Нью-Йорке и его окрестностях. Здесь небольшой потенциал органического роста, и до недавнего времени регуляторы ограничивали повышение тарифов и нормы доходности (ROE). Но в 2023 году компания смогла нарастить тарифы и ROE, получить налоговые льготы и сократить расходы на оптовую закупку электроэнергии и газа, - отмечают эксперты. - Эмитент сможет обновить инфраструктуру и повысить процент использования энергии из возобновляемых источников. На наш взгляд, бумага имеет привлекательную оценку 16,6х 2023e EPS, что ниже скользящего среднего за пять лет - 18,8х

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