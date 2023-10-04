Рубль днем стабилен к бивалютной корзине в ожидании новых драйверов к движению

Москва. 4 октября. Доллар США немного дешевеет, евро столь же незначительно дорожает на Московской бирже днем в среду. Рубль не меняется к бивалютной корзине в ожидании новостей о мерах российских властей по стабилизации его курса.

Курс доллара США составил 99,47 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 14,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро к этому времени стоил 104,36 руб./EUR1, подорожав на 19,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась всего на 0,9 копейки - до 101,67 руб. Курс китайского юаня опустился на 0,6 копейки - до 13,59 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль демонстрирует небольшие разнонаправленные колебания к основным валютам в ходе дневных торгов. Участники рынка находятся в ожидании действий по стабилизации курса, внимательно следят за заявлениями представителей российских властей на эту тему, в том числе, сделанными в ходе заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое проходит в Сочи 2-5 октября.

Минфин РФ с 6 октября по 7 ноября планирует направить на покупку иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 398,72 млрд рублей, ежедневный объем покупок составит эквивалент 18,12 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

Минфин РФ 7 августа впервые с февраля прошлого года перешел к покупкам в рамках бюджетного правила. Ежедневный объем покупок тогда был определен в эквиваленте 1,8 млрд рублей, общий объем по 6 сентября - 40,5 млрд рублей. С 7 сентября объем ежедневных покупок был увеличен в 7 раз - в период по 5 октября общий объем направляемых средств был определен в размере 276,16 млрд рублей, или 13,15 млрд рублей в день.

Эти операции Банк России с 10 августа и до конца 2023 года не зеркалирует на рынок. Регулятор отмечал, что решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков. Отложенные покупки могут быть осуществлены в течение 2024 года и последующих лет.

Риски ухода курса пары "доллар-рубль" выше уровня в 100 руб./$1 в ближайшие дни остаются высокими, считает эксперт Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

"Мы полагаем, что консолидационные настроения на валютном рынке в среду будут преобладать: доллар, учитывая некоторое снижение спроса со стороны импортеров ввиду недельных выходных в КНР, а также привычные для дневной структуры торгов волны продаж со стороны экспортеров, в первой половине дня может преимущественно торговаться в нижней части диапазона 98,8-100 руб./$1. Но в случае сохранения неблагоприятного внешнего фона к закрытию может перейти ближе к его верхней границе. Риски перехода американской валюты в более высокий ценовой диапазон в ближайшие дни по-прежнему мы оцениваем как высокие", - пишет аналитик в комментарии.

Возможен краткосрочный уход курса рубля в диапазон 102-105 руб./$1, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокер" Алексей Антонов.

"Курс рубля на открытии торгов во вторник "проколол" отметку 100 за доллар, но закрепиться выше нее не смог. Это хороший сигнал, но мы не исключаем дальнейших попыток уйти выше этой отметки, - пишет эксперт. - Да, все ждут, что российской валюте поможет увеличенный в результате роста цен на нефть приток валютной выручки от нефтяных компаний, но это пока не происходит. Также не прослеживается спад спроса со стороны импортеров, которые должны бы снизить свои валютные аппетиты в результате ожидаемого спада спроса на их товары из-за сужения рынка кредитования в результате роста процентных ставок. Поэтому нас не удивит уход курса на какое-то время в район 102-105 руб./$1".

Цены на нефть эталонных марок дешевеют днем в среду, участники торгов ждут результатов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC)

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 1,67%- до $89,39 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 1,7% - до $87,7 за баррель.

Министры мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили приверженность ранее принятым решениям. Они планируют оценить ситуацию на мировом нефтяном рынке: находится ли он в балансе после продления Саудовской Аравией и Россией добровольных ограничений по поставкам сырья.

Перед заседанием Саудовская Аравия заявила, что сохраняет планы по добровольному сокращению добычи нефти до конца 2023 г., но может пересмотреть его параметры в ноябре, причем как в сторону углубления сокращений, так и увеличения добычи.

Россия, в свою очередь заявила, что остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, а в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства.