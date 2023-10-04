Текущие уровни акций XLP выглядят интересными для покупок - "Финам"

Текущие уровни акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) выглядят интересными для формирования позиций, считает аналитик "Финама" Анна Буйлакова.

"Темп роста чистой прибыли компаний первичного потребительского спроса в 3К23-2К24 может составить 4,5%, что ниже ожидаемых результатов по широкому рынку (7,2%), по данным Refinitiv. При этом, учитывая коррекцию цен на акции XLP ETF с начала года, текущие уровни выглядят интересными для формирования позиций. С начала года акции фонда (минус 8,3%) показали отстающую динамику по сравнению с широким американским рынком (+11,7%), а также акциями циклического спроса (+17,5%), - указывает эксперт в обзоре. - Компании, отвечающие на нецикличные потребительские потребности, демонстрируют защитные свойства, поскольку спрос на их продукцию или услуги мало подвержен экономическим циклам. Подобные защитные истории могут продемонстрировать большую устойчивость к охлаждению американской экономики, а их акции привлечь интерес инвесторов в период турбулентности на фондовом рынке. В прошлом фонд выплачивал ежеквартальные дивиденды, на горизонте следующих двенадцати месяцев инвесторы могут рассчитывать на дивдоходность в размере 2,7%".

The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) - инвестиционный фонд открытого типа, отслеживающий индекс Consumer Staples Select Sector Index, в который включены американские компании первичного потребительского спроса. Такие компании занимаются производством и розничной торговлей продуктами питания, напитками, табачной продукцией, товарами личной гигиены. В составе фонда 38 компаний.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.