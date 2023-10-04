Акции Whoosh остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции Whoosh остаются привлекательными для долгосрочных вложений, эмитент сохраняет позицию лидера кикшеринга в России, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Успешные операционные результаты за девять месяцев текущего года подтверждает стабильность спроса пользователей на сервис Whoosh. А увеличение количества поездок как в абсолютных числах, так и в расчете на активного пользователя демонстрирует рост популярности кикшеринга как способа перемещения для горожан. На наш взгляд, акции эмитента остаются инвестиционно привлекательными для долгосрочного вложения", - пишут эксперты в комментарии.

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