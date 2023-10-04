.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Потенциал краткосрочного роста котировок акций ЛУКОЙЛа - 6950-7000 руб. - "БКС МИ"
.
04 октября 2023 года 14:35
Потенциал краткосрочного роста котировок акций ЛУКОЙЛа - 6950-7000 руб. - "БКС МИ"
Потенциал краткосрочного роста котировок акций "ЛУКОЙЛа" расположен в районе сентябрьских максимумов 6950-7000 руб., отмечается в комментарии "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "Инвесторам, которые ориентируются на более долгосрочный горизонт, имеет смысл удерживать бумагу, поскольку ключевые позитивные драйверы остаются в силе, - указывают аналитики. - Дорогая нефть, которая в рублевом эквиваленте превысила 8 тыс. руб. за бочку, дает повод ожидать высоких прибылей и щедрых дивидендов в нефтяном секторе. Бумаги "ЛУКОЙЛа" обладают дополнительным драйвером в виде выкупа акций у нерезидентов". Таргет аналитиков "БКС МИ" на горизонте года составляет 9500 руб. (+47%). Главные катализаторы: рост стоимости нефти, сокращение дисконта нефти Urals к Brent и слабый рубль. "По итогам 2022 года и I полугодия 2023 года компания накопила солидную финансовую подушку свыше 1 трлн руб., которой хватит и на выкуп акций у нерезидентов, и на щедрые дивиденды, - отмечают эксперты. - Высокие цены на нефть дают повод ожидать, что эти дивиденды не будут иметь разовый характер". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-ЛУКОЙЛ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
04 октября 2023 года 19:50
Рубль в среду чуть подрос к доллару и более заметно понизился к евро в ожидании новых драйверов к движению
Москва. 4 октября. Доллар США немного подешевел, евро, напротив, довольно заметно подрос на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль понизился к бивалютной корзине в условиях более заметно снижения в паре с евро и в ожидании новостей о мерах российских властей по стабилизации его курса. читать дальше
.04 октября 2023 года 19:27
Москва. 4 октября. Попытки рынка акций РФ подрасти в среду на фоне наметившейся коррекции внешних фондовых площадок были нивелированы упавшей нефтью (Brent откатилась ниже $87,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ и статистике Минэнерго США о запасах, индекс Мосбиржи опустился ниже 3135 пунктов во главе с "префами" "Сургутнефтегаза". читать дальше
.04 октября 2023 года 19:03
Москва. 4 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продолжили колебаться в боковом диапазоне, несмотря на наметившийся отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились. читать дальше
.04 октября 2023 года 19:00
Ожидаемый торговый диапазон по паре доллар/рубль на 4К23 составляет 92-102 руб./$1, отмечается в инвестиционной стратегии "Финама" на IV квартал 2023 года. "На дневном графике валютной пары USD/RUB видно, что с середины августа 2023 года курс ушел в широкую консолидацию и торгуется в диапазоне... читать дальше
.04 октября 2023 года 18:31
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 98,9-100,5 руб./$1, говорится в комментарии аналитика департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Георгия Засеева. Эксперт отмечает, что за прошедшие пять торговых дней рубль торговался в восходящем... читать дальше
.04 октября 2023 года 18:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,9%, стоп-приказ: 6485 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На данный момент нефть в рублевом... читать дальше
.04 октября 2023 года 17:43
Доходность десятилетних US Treasuries, скорее всего, пока продолжит двигаться вверх, для прерывания растущего тренда нужны макроданные, подтверждающие стабильное замедление экономики США, говорится в материале аналитиков Freedom Finance Global. Доходность десятилетних казначейских облигаций США... читать дальше
.04 октября 2023 года 17:21
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской энергетической компании Consolidated Edison со $104 до $93 за штуку на фоне слабой динамики сектора, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена... читать дальше
.04 октября 2023 года 16:57
Текущие уровни акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) выглядят интересными для формирования позиций, считает аналитик "Финама" Анна Буйлакова. "Темп роста чистой прибыли компаний первичного потребительского спроса в 3К23-2К24 может составить 4,5%, что ниже ожидаемых результатов... читать дальше
.04 октября 2023 года 16:36
Торговая сессия на рынке акций США в среду может оказаться достаточно волатильной - Freedom Finance Global
Предстоящая в среду торговая сессия на американском фондовом рынке может оказаться достаточно волатильной, "медвежьи" настроения и негативная техническая картина перевесят фундаментальные факторы, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий... читать дальше
.04 октября 2023 года 16:17
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Intel Corp., сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент заявляет, что выделит отдельный бизнес в сфере программируемых решений и в течение двух-трех лет может провести первичное размещение акций новой компании. Новость, по нашему... читать дальше
.04 октября 2023 года 15:47
Акции Whoosh остаются привлекательными для долгосрочных вложений, эмитент сохраняет позицию лидера кикшеринга в России, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Успешные операционные результаты за девять месяцев текущего года подтверждает стабильность спроса пользователей на сервис Whoosh. А... читать дальше
.04 октября 2023 года 15:32
Москва. 4 октября. Доллар США немного дешевеет, евро столь же незначительно дорожает на Московской бирже днем в среду. Рубль не меняется к бивалютной корзине в ожидании новостей о мерах российских властей по стабилизации его курса. читать дальше
.04 октября 2023 года 15:24
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Netflix Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $450 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Netflix планирует повысить цены на безрекламный тарифный план и начать повышение с США и Канады. На сколько вырастут цены и когда... читать дальше
.04 октября 2023 года 15:00
Минфин замедлит темп заимствований в конце 2023 года и вновь нарастит его в 2024 году, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Минфин сократил план по заимствованию на 4К23 до 500 млрд руб., а на год в целом, по словам А. Силуанова, объем привлечения будет сокращен на 1 трлн руб. относительно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.