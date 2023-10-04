.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Московской биржи
.
04 октября 2023 года 14:10
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций Московской биржи
Альфа-банк сохраняет рекомендацию "выше рынка" для акций "Московской биржи" с целевой ценой 185 руб. за штуку, сообщается в обзоре банка. "Мосбиржа" опубликовала результаты торгов за сентябрь 2023. Общий оборот вырос на 67% г/г и оказался всего на 3% ниже м/м в сентябре, оставаясь на 32% выше среднего уровня за 12 месяцев. Объемы торгов акциями выросли в сентябре на 85% г/г и снизились на 17% м/м на фоне небольшой коррекции рынка. Сентябрьские объемы торгов оказались близки к августовским уровням (когда события в экономике повысили волатильность рынков), что выше наших ожиданий. Это обеспечит бирже сильную квартальную прибыль в 3К23, при этом и комиссионные, и процентные доходы получают поддержку (последние - от повышения ставки ЦБ РФ). Мы видим, что прибыль "Мосбиржи" по итогам 2023 года может превысить наш прогноз (53 млрд руб). По нашим оценкам, акции "Мосбиржи" торгуются на мультипликаторе 7,1x P/E 2023П и 6,2x P/E 2024П против исторических средних уровней 10-11х", - пишет аналитик Евгений Кипнис. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МОСБИРЖА-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
04 октября 2023 года 19:50
Рубль в среду чуть подрос к доллару и более заметно понизился к евро в ожидании новых драйверов к движению
Москва. 4 октября. Доллар США немного подешевел, евро, напротив, довольно заметно подрос на Московской бирже по итогам торгов среды. Рубль понизился к бивалютной корзине в условиях более заметно снижения в паре с евро и в ожидании новостей о мерах российских властей по стабилизации его курса. читать дальше
.04 октября 2023 года 19:27
Москва. 4 октября. Попытки рынка акций РФ подрасти в среду на фоне наметившейся коррекции внешних фондовых площадок были нивелированы упавшей нефтью (Brent откатилась ниже $87,5 за баррель) на новостях от ОПЕК+ и статистике Минэнерго США о запасах, индекс Мосбиржи опустился ниже 3135 пунктов во главе с "префами" "Сургутнефтегаза". читать дальше
.04 октября 2023 года 19:03
Москва. 4 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продолжили колебаться в боковом диапазоне, несмотря на наметившийся отскок цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились. читать дальше
.04 октября 2023 года 19:00
Ожидаемый торговый диапазон по паре доллар/рубль на 4К23 составляет 92-102 руб./$1, отмечается в инвестиционной стратегии "Финама" на IV квартал 2023 года. "На дневном графике валютной пары USD/RUB видно, что с середины августа 2023 года курс ушел в широкую консолидацию и торгуется в диапазоне... читать дальше
.04 октября 2023 года 18:31
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 98,9-100,5 руб./$1, говорится в комментарии аналитика департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Георгия Засеева. Эксперт отмечает, что за прошедшие пять торговых дней рубль торговался в восходящем... читать дальше
.04 октября 2023 года 18:03
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "ЛУКОЙЛа" с целью 7250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,9%, стоп-приказ: 6485 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "На данный момент нефть в рублевом... читать дальше
.04 октября 2023 года 17:43
Доходность десятилетних US Treasuries, скорее всего, пока продолжит двигаться вверх, для прерывания растущего тренда нужны макроданные, подтверждающие стабильное замедление экономики США, говорится в материале аналитиков Freedom Finance Global. Доходность десятилетних казначейских облигаций США... читать дальше
.04 октября 2023 года 17:21
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") понизил прогнозную стоимость акций американской энергетической компании Consolidated Edison со $104 до $93 за штуку на фоне слабой динамики сектора, сообщается в обзоре аналитиков. Рекомендация "покупать" для указанных бумаг была при этом подтверждена... читать дальше
.04 октября 2023 года 16:57
Текущие уровни акций The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP) выглядят интересными для формирования позиций, считает аналитик "Финама" Анна Буйлакова. "Темп роста чистой прибыли компаний первичного потребительского спроса в 3К23-2К24 может составить 4,5%, что ниже ожидаемых результатов... читать дальше
.04 октября 2023 года 16:36
Торговая сессия на рынке акций США в среду может оказаться достаточно волатильной - Freedom Finance Global
Предстоящая в среду торговая сессия на американском фондовом рынке может оказаться достаточно волатильной, "медвежьи" настроения и негативная техническая картина перевесят фундаментальные факторы, считает заместитель директора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий... читать дальше
.04 октября 2023 года 16:17
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Intel Corp., сообщается в обзоре аналитиков. "Эмитент заявляет, что выделит отдельный бизнес в сфере программируемых решений и в течение двух-трех лет может провести первичное размещение акций новой компании. Новость, по нашему... читать дальше
.04 октября 2023 года 15:47
Акции Whoosh остаются привлекательными для долгосрочных вложений, эмитент сохраняет позицию лидера кикшеринга в России, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Успешные операционные результаты за девять месяцев текущего года подтверждает стабильность спроса пользователей на сервис Whoosh. А... читать дальше
.04 октября 2023 года 15:32
Москва. 4 октября. Доллар США немного дешевеет, евро столь же незначительно дорожает на Московской бирже днем в среду. Рубль не меняется к бивалютной корзине в ожидании новостей о мерах российских властей по стабилизации его курса. читать дальше
.04 октября 2023 года 15:24
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "держать" для акций Netflix Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $450 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков. "Netflix планирует повысить цены на безрекламный тарифный план и начать повышение с США и Канады. На сколько вырастут цены и когда... читать дальше
.04 октября 2023 года 15:00
Минфин замедлит темп заимствований в конце 2023 года и вновь нарастит его в 2024 году, полагают аналитики Райффайзенбанка. "Минфин сократил план по заимствованию на 4К23 до 500 млрд руб., а на год в целом, по словам А. Силуанова, объем привлечения будет сокращен на 1 трлн руб. относительно... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.