ЦБР может повысить ставку еще на 100 б.п. на заседании 27 октября - Росбанк

ЦБ РФ может повысить ключевую ставку еще на 100 б.п., до 14% годовых, на заседании 27 октября, полагают аналитики Росбанка.

"За период с последнего заседания ЦБ по вчерашний день короткие рублевые ставки прибавили уже 80-150 б.п., шагнув выше отметки 14% для 1-летнего IRS, - констатируют эксперты. - Этот растущий вектор вполне оправдан, учитывая комбинацию рисков от курса рубля и бюджета, а также последние недельные релизы по ИПЦ. Наш базовый сценарий по-прежнему предполагает, что в октябре ключевая ставка ЦБ будет повышена еще на 100 б.п., до 14% годовых. Однако мы уверены, что Банк России осознает последствия от еще более стремительного роста ставок от текущих уровней для экономической активности. А потому полагаем, что регулятор будет готов рассматривать более агрессивные варианты, чем повышение на 100 б.п., лишь в сценарии шоковой динамики валютного курса и/или инфляции".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.