Темпы падения котировок золота замедляются - "Финам"

Темпы падения котировок золота замедляются, уровнем поддержки выступает диапазон $1816-1808/унц., говорится в комментарии инвесткомпании "Финам".

"Стоимость золота во время вчерашней торговой сессии опустилась от $1847/унц. до $1838/унц., реагируя на рост доходностей казначейских облигаций США и колебания курса доллара. В среду цены снижались к $1832/унц., после чего наблюдается коррекция вверх до $1837/унц.. Выступление представителей ЕЦБ и членов FOMC в течение дня может повысить волатильность цен, вечером также ожидается выступление главы ЕЦБ Лагард. Выходные дни в Китае и некоторых других азиатских государствах снижают общую активность и способствуют росту волатильности на рынке золота. Негативная динамика на рынке золота в ближайшие дни может продолжиться, но темпа падения явно замедляются. Уровнями поддержки станут $1816-1808/унц.", - пишет аналитик Оксана Лукичева.

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