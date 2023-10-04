"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "продавать" для акций "АЛРОСА", сообщается в обзоре аналитиков.

"Представители G7 в конце сентября посетили Индию и договорились, что Индия может продолжать импорт и огранку российских камней, при этом "Большая семерка" запретит импорт только крупных камней (>1 карата) и бриллиантов российского происхождения. Президент Bharat Diamond Bourse заявил, что для контроля происхождения камней трейдеры должны будут следовать одному из протоколов - бельгийскому, индийскому или протоколам Всемирного алмазного совета. Эта инициатива будет дорогостоящей и сложной процедурой для мелких камней, при этом "АЛРОСА" сможет поставлять более крупные камни на рынки, не входящие в G7 - влияние ограничено. Мы видим больший риск со стороны слабого рынка США и искусственных камней, наша рекомендация -"продавать", - указывают эксперты.

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