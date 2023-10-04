Рынок акций РФ после негативного открытия развернулся вверх и превысил 3150п по индексу Мосбиржи во главе с TCS

Москва. 4 октября. Рынок акций РФ после негативного открытия в среду развернулся вверх и превысил 3150 пунктов по индексу Мосбиржи, несмотря на негативную динамику внешних фондовых площадок и нефти из-за опасений дальнейшего роста ставок в США. Лидерами роста выступают расписки TCS Group и бумаги "Аэрофлота".

К 11:00 МСК индекс Мосбиржи составил 3151,12 пункта (+0,2%), индекс РТС - 999,6 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,5%.

Доллар стоит 99,23 рубля (-0,38 рубля).

Подорожали расписки TCS Group (+1,5%), акции "Аэрофлота" (+1%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,7% и +0,4% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,4%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,2%), бумаги "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,1%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,1%).

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду можно ожидать плавного роста на рынке в свете растущего спроса на бумаги нефтегазового сектора, который пока является локомотивом рынка. Пара USD/RUB пока так и не пробила уровень 100 руб./$1 по причине технически непростого уровня, но риск этого пробоя сохраняется.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в краткосрочной перспективе российский рынок акций продолжит торговаться в широкой боковой формации с нижней поддержкой 3015-3025 пунктов и верхним сопротивлением 3300 пунктов по индексу МосБиржи. Тем не менее, в текущий момент для роста к верхней границе боковика недостаточно катализаторов. Однако в среднесрочной перспективе подъем может возобновиться на фоне внешнего позитива. В США волна коррекции, по всей видимости, подошла к концу, возможен активный отскок в течение нескольких месяцев, считают эксперты.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, опасения высоких процентных ставок продолжают давить на акции. Эти страхи усилились на фоне данных о неожиданном увеличении числа открытых вакансий в США в августе с 8,92 млн до 9,61 млн (прогнозировалось +8,8 млн), что предполагает продолжение жесткой политики ФРС. В среду инвесторы ожидают публикации данных ADP о занятости в частном секторе страны за сентябрь, которая, вероятно, окажется высокой и подтвердит устойчивость рынка труда.

В начале торгового дня российский фондовый рынок ожидаемо оказался под сдержанным нисходящим давлением из-за пессимистичных настроений за рубежом. Тем не менее рублевый индекс МосБиржи в условиях слабого рубля и интереса к отдельным корпоративным историям сохраняет курс на район 3225 пунктов (верхняя полоса Боллинджера дневного графика), куда может направиться в рамках коррекции. Среда отметится большим количеством интересных макроэкономических событий в Европе и США, в то время как ЦБ РФ должен огласить объем продаж валюты на октябрь, что особенно интересно для рубля, считает Кожухова.

Аналитики Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) также полагают, что ухудшающийся внешний фон, вероятно, негативно скажется на настроениях российских инвесторов.

Индекс Мосбиржи в среду останется вблизи отметки 3140 пунктов, а значимой поддержкой выступает 50-дневная средняя, которая находится возле уровня 3125 пунктов. Если индекс опустится ниже, вероятно, по рынку может прокатиться новая волна падения. В то же время цены на нефть, несмотря на откат последних дней, удерживаются выше $90 за баррель Brent, а доллар приближается к 100 руб./$1. Эти два фактора должны поддерживать спрос на акции нефтегазовых компаний, которые будут удерживать индекс МосБиржи от дальнейшей коррекции.

В США во вторник индексы акций снизились на 1,3-1,9% на фоне продолжающегося повышения доходности гособлигаций, подрывающего аппетит к рискованным активам. Дневное падение Dow Jones на 1,3% стало максимальным с банковского кризиса в марте. При этом значение индекса опустилось до самого низкого уровня с 31 мая, сообщает MarketWatch.

Доходность 10-летних госбумаг США превысила 4,8% годовых впервые с августа 2007 года. Ставка 30-летних бондов поднялась выше отметки 4,9% годовых, что также является рекордом за 16 лет.

Заявления представителей Федеральной резервной системы, сделанные в последние дни, подтверждают намерение ЦБ удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени для достижения устойчивой инфляции.

Так, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала, что Федрезерву может потребоваться еще одно повышение базовой ставки до конца текущего года. Затем ЦБ будет удерживать её на высоком уровне продолжительный период для снижения инфляции до целевого показателя в 2%, отметила она.

Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман также полагает, что, несмотря на недавние признаки замедления инфляции, для ее возврата к целевому уровню может потребоваться еще несколько подъемов ставки.

Дальнейшее повышение стоимости заимствований, вероятно, не потребуется, чтобы вернуть инфляцию в США к доковидным показателям, заявил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. При этом, по его словам, Федрезерву следует сохранять ставку на текущем уровне "долгое время".

В среду на рынках Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 упал на 2,3%, австралийский ASX Australia просел на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 2,4%, биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с государственными праздниками, гонконгский Hang Seng потерял 0,9%), "минусуют" Европа (индексы CAC 40, DAX просели на 0,1-0,4%, FTSE подрос на 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы теряют 0,2-0,5%).

Резервный банк Новой Зеландии по итогам октябрьского заседания принял решение сохранить базовую ставку на уровне 5,5% годовых, что совпало с прогнозом большинства аналитиков. По мнению ЦБ, инфляция в стране остается на высоком уровне, что потребует сохранения ограничительной денежно-кредитной политики на протяжении длительного времени.

На нефтяном рынке утром в среду цены просели, инвесторы ожидают заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в среду составила $90,09 за баррель (-0,9% и +0,2% накануне), ноябрьская цена WTI - $88,34 за баррель (-1% и +0,5% во вторник).

Заседание JMMC, участники которого оценят ситуацию на глобальном нефтяном рынке, пройдет в среду в формате онлайн.

Саудовская Аравия привержена сокращению добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, может пересмотреть параметры в ноябре, сообщило госагентство.

РФ также остается приверженной добровольному сокращению поставок нефти на мировые рынки в 300 тыс. б/с до конца текущего года, в ноябре намерена оценить возможность увеличения или сокращения ее производства, сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 МСК.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей. Они также ждут, что резервы дистиллятов упали на 1,6 млн баррелей, а бензина - не изменились.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали сокращение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 29 сентября, на 4,21 млн баррелей.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+8,6%), ПАО "Томская распределительная компания" (MOEX: TORS) (+7,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+7,3%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+4,6%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+3,7%), "Россети Волга" (MOEX: MRKV) (+3,7%), расписки MDMG (MOEX: MDMG) (+3,7%).

Подешевели "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (-4,1%), акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-2,9%), ПАО "Генетико" (MOEX: GECO) (-2,5%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (-2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,57 млрд рублей (из них 1,22 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 1,08 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка (MOEX: SBER) и 743,3 млн рублей на обыкновенные акции "Сургутнефтегаза").