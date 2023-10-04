Риски снижения индекса Hang Seng до 16700-16900п сохраняются - БКС Экспресс

Риски снижения гонконгского индекса Hang Seng до 16700-16900 пунктов сохраняются, считает эксперт БКС Экспресс Никита Покровский.

"Индекс Гонконгской биржи Hang Seng в среду снижается вслед за американскими площадками. Дополнительное давление на рынок оказывает укрепление доллара США. На неделе из-за праздничных выходных в КНР ("Золотая неделя") выход важных макроданных не ожидается. Прогноз пока без изменений. Бенчмарк продолжил нисходящее движение в рамках ожиданий. Если не будет позитивных новостей, то целью для снижения станет район 16700-16900 пунктов", - отмечает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.