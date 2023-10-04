Доходности номинальных ОФЗ могут продолжить умеренный рост в среду - SberCIB

Доходности номинальных ОФЗ могут продолжить умеренный рост в среду, говорится в комментарии аналитиков SberCIB Investment Research.

"Доходности ОФЗ во вторник почти не изменились, двигаясь в пределах 5 б. п. от уровней закрытия понедельника. На аукционах в среду Минфин предложит новый 14-летний выпуск ОФЗ с плавающим купоном. Заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин во вторник сказал, что для возвращения инфляции к целевым 4%, вероятно, потребуется сохранить жесткую денежно-кредитную политику и в следующем году. На наш взгляд, в среду доходности номинальных ОФЗ могут продолжить умеренный рост", - отмечают эксперты.

Обороты торгов валютного рынка во вторник оставались низкими, что, по мнению аналитиков, говорит о невысокой активности экспортеров. "Впрочем, возможно, что на этих повышенных уровнях спрос на иностранную валюту начал снижаться, - допускают в SberCIB. - Если в среду не появится новых факторов, способных повлиять на движение котировок, то рубль останется около 99,5 руб./$1".

Баррель Brent во вторник подорожал на $0,21, до $90,92. Инвесторы по-прежнему были обеспокоены жесткой монетарной политикой ФРС, но поддержку котировкам оказали предварительные данные о снижении товарных запасов нефти в США. В среду в центре внимания будет встреча ОПЕК+. Эксперты ожидают, что цена на нефть в среду останется около $91 за баррель.

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