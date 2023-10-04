Ближайшими целями снижения S&P 500 могут быть уровни 4120-4150п - "Русс-Инвест"

Ближайшими целями текущего снижения индекса S&P 500 могут быть уровни 4120-4150 пунктов, полагает главный экономист "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

"Рынок акций в США во вторник достаточно сильно снизился (индекс S&P 500 потерял 1,37%). Причем снизились 10 из 11 субиндексов (только S&P 500 Utilities вырос на 1,18%). Индекс волатильности VIX подскочил до 19,78 п. Учитывая, что индекс S&P 500 так и не вернулся обратно в годовой восходящий канал и находится ниже 200-дневной средней, мы по-прежнему предполагаем, что ближайшей целью на падении являются 4120-4150 пунктов, - указывает эксперт инвесткомпании. - Конечно, смещение председателя палаты представителей Конгресса США К. Маккарти добавило нервозности, но думаем, что дело в другом - инвесторы продолжают оценивать перспективы американского рынка акций сквозь призму процентных ставок (при этом, по их мнению, чем лучше выходит экономическая статистика, тем хуже для рынка), несмотря на то что ФРС США вплотную подошла к окончанию цикла повышения ставки (если только не произойдет резкий всплеск инфляции)".

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