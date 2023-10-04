Риски ухода курса рубля выше 100 руб./$1 в ближайшие дни остаются высокими - ПСБ

Риски ухода курса пары доллар/рубль выше уровня в 100 руб./$1 в ближайшие дни остаются высокими, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Мы полагаем, что консолидационные настроения на валютном рынке в среду будут преобладать: доллар, учитывая некоторое снижение спроса со стороны импортеров ввиду недельных выходных в КНР, а также привычные для дневной структуры торгов волны продаж со стороны экспортеров, в первой половине дня может преимущественно торговаться в нижней части диапазона 98,8-100 руб./$1. Но в случае сохранения неблагоприятного внешнего фона к закрытию может перейти ближе к его верхней границе. Риски перехода американской валюты в более высокий ценовой диапазон в ближайшие дни по-прежнему мы оцениваем как высокие", - пишет аналитик в комментарии.

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