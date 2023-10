Падение индекса Dow Jones во вторник было максимальным с марта

Фондовые индексы США существенно снизились во вторник. Фондовые индексы крупнейших стран Азии снижаются в ходе торгов в среду. Цены на нефть стабильны в среду утром.

Американские фондовые индексы во вторник существенно снизились на фоне продолжающегося повышения доходности гособлигаций, подрывающего аппетит к рискованным активам.

Дневное падение Dow Jones на 1,3% стало максимальным с банковского кризиса в марте. При этом значение индекса опустилось до самого низкого уровня с 31 мая, сообщает MarketWatch.

Доходность десятилетних госбумаг США превысила 4,8% годовых впервые с августа 2007 года. Ставка тридцатилетних бондов поднялась выше отметки 4,9% годовых, что также является рекордом за 16 лет.

Заявления представителей Федеральной резервной системы, сделанные в последние дни, подтверждают намерение ЦБ удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени для достижения устойчивой инфляции.

Так, президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер сказала, что Федрезерву может потребоваться еще одно повышение базовой ставки до конца текущего года. Затем ЦБ будет удерживать её на высоком уровне продолжительный период для снижения инфляции до целевого показателя в 2%, отметила она.

Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман также полагает, что, несмотря на недавние признаки замедления инфляции, для её возврата к целевому уровню может потребоваться еще несколько подъемов ставки.

Дальнейшее повышение стоимости заимствований, вероятно, не потребуется, чтобы вернуть инфляцию в США к доковидным показателям, заявил глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. При этом, по его словам, Федрезерву следует сохранять ставку на текущем уровне "долгое время".

Цена акций McCormick & Co. (SPB: MKC) по итогам торгов упала на 8,5%. Производитель специй и приправ в июне-августе сократил чистую прибыль на 24%, при этом выручка не оправдала ожиданий аналитиков.

Производитель продовольствия Kellanova (бывшая Kellogg Co. (SPB: K)) завершил отделение североамериканского сегмента продуктов переработки зерна (кукурузные хлопья и т.п.) в компанию WK Kellogg. Аналитики Goldman Sachs присвоили рекомендацию "продавать" бумагам WK Kellogg, что вызвало падение их котировок на 15,8%.

Кроме того, продолжилось снижение акций VinFast Auto Ltd. третий день подряд. Во вторник они подешевели на 4,8% - до $9,33. Таким образом, цена бумаг вьетнамского производителя электромобилей упала более чем вдвое с момента проведения IPO на бирже Nasdaq по цене $22 всего семь недель назад, отмечает MarketWatch.

Котировки акций Ford Motor (SPB: F) уменьшились на 2%, General Motors (SPB: GM) - на 3,4%. По данным СМИ, автопроизводители уволили еще порядка 500 работников на фоне забастовки отраслевого профсоюза United Auto Workers. Всего в забастовке UAW, во многом вызванной разногласиями по вопросам оплаты труда, принимают участие около 25 тыс. работников GM, Ford и европейской Stellantis, выпускающей автомобили Chrysler.

В то же время стоимость HP Inc. (SPB: HPQ) повысилась на 1,8% после того, как аналитики Bank of America улучшили рекомендацию для акций производителя компьютерной техники до "покупать" с "ниже рынка".

Акции Brown-Forman (SPB: BF.B) подорожали на 1,6%. Совет директоров производителя виски Jack Daniel''s и бурбона Woodford Reserve утвердил выкуп акций компании на сумму до $400 млн. Программа buyback будет действовать до 1 октября 2024 года.

Цена бумаг сети кофеен-кондитерских Krispy Kreme Inc. поднялась на 0,6% на новости, что компания рассматривает стратегические возможности для бизнеса по производству печенья Insomnia Cookies, в том числе его полную продажу.

Фармацевтическая Eli Lilly and Co. (SPB: LLY) объявила о покупке производителя радиофармацевтических препаратов Point Biopharma Global Inc. за $1,4 млрд, или $12,5 за акцию. Котировки бумаг Eli Lilly снизились на 2,4%, в то время как цена акций Point Biopharma взлетела почти на 85% - до $12,36.

Dow Jones Industrial Average во вторник уменьшился на 430,97 пункта (на 1,29%) - до 33002,38 пункта. Лидерами снижения среди компонентов индекса стали акции Goldman Sachs Group (SPB: GS) и American Express Co. (SPB: AXP), подешевевшие соответственно на 3,9% и 3%.

Значение Standard & Poor''s 500 за день опустилось на 58,94 пункта (на 1,37%) и составило 4229,45 пункта.

Индекс Nasdaq Composite снизился на 248,31 пункта (на 1,87%) - до 13059,47 пункта.

Фондовые индексы крупнейших стран Азии снижаются в ходе торгов в среду, биржи материкового Китая по-прежнему закрыты в связи с государственными праздниками.

Негативное влияние на инвесторов оказало падение рынка акций США днем ранее на фоне повышения доходности американских гособлигаций до рекордных отметок за 16 лет, отмечает Trading Economics.

Доходность десятилетних госбумаг Южной Кореи в среду достигла 4,244% годовых, что является максимумом за 47 недель.

Между тем Резервный банк Новой Зеландии по итогам октябрьского заседания принял решение сохранить базовую ставку на уровне 5,5% годовых, что совпало с прогнозом большинства аналитиков. По мнению ЦБ, инфляция в стране остается на высоком уровне, что потребует сохранения ограничительной денежно-кредитной политики на протяжении длительного времени.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:22 мск опустилось на 1,8%.

В число лидеров снижения выступают акции автопроизводителей Mitsubishi Motors, Mazda Motor и Nissan Motor, подешевевшие соответственно на 6,6%, 5,9% и 5,8%, а также производителей электроники Panasonic и NEC - на 5,5% и 5,2%.

Помимо этого снижается стоимость бумаг технологических компаний, в том числе Tokyo Electron (-2,5%), NEXON (-0,7%), Advantest (-4,5%) и Renesas Electronics (-2,9%), Softbank Group (-1,6%).

В то же время цена бумаг Kusuri No Aoki Holding подскочила на 6,2%. Владелец аптечной сети в первом финансовом квартале, который завершился 20 августа, увеличила чистую прибыль на 16% - до 4,79 млрд иен ($32,1 млн). Выручка повысилась на 17% - до 107,44 млрд иен. Компания открыла за три месяца 6 магазинов, в результате чего их общее число достигло 909.

Гонконгский индекс Hang Seng к 8:27 мск уменьшился на 1%.

Наиболее существенное снижение котировок показывают акции интернет-компаний Baidu Inc. (SPB: BIDU) и Meituan (SPB: 3690) - на 4,2% и 3,3% соответственно, туристической Trip.com Group - на 3,6%, оператора казино Sands China (SPB: 1928) - на 3%, нефтяной PetroChina Co. (SPB: 857) - на 2,9%.

Также дешевеют бумаги ритейлеров Alibaba (SPB: BABA) (SPB: BABA) и JD.com Inc. (SPB: JD) (SPB: JD) - на 1,9% и 1,1% соответственно, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) (SPB: NTES) - на 0,5%, производителя потребительской электроники Xiaomi (SPB: 1810) (SPB: 1810) - на 1,2%.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:23 мск упал на 2,2%.

Котировки акций Samsung Electronics Co., крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, опустились на 1,6%, авиакомпании Korean Air Lines - на 2,8%, сталелитейной Posco - на 3,6%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял с открытия рынка 0,8%.

Капитализация крупнейшей горнодобывающей компании мира BHP уменьшилась на 0,3%, в то время как бумаги конкурирующей Rio Tinto подорожали на 0,7%.

Цена бумаг маркетплейса Redbubble, на котором продаются креативные работы художников и дизайнеров, упала на 12,5%. Они являются лидером снижения среди компонентов индекса.

Цены на нефть стабильны на торгах в среду перед заседанием министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в среду составляет $90,88 за баррель, что на $0,04 (0,04%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии. Во вторник цена этих контрактов увеличилась на $0,21 (0,2%), до $90,92 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,02 (0,02%), до $89,21 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на $0,41 (0,5%), до $89,23 за баррель.

Заседание JMMC, участники которого оценят ситуацию на глобальном нефтяном рынке, пройдет в среду в формате онлайн.

Внимание трейдеров также направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 17:30 мск.

Эксперты, опрошенные S&P Global Commodity Insights, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 1,4 млн баррелей. Они также ждут, что резервы дистиллятов упали на 1,6 млн баррелей, а бензина - не изменились.

Оценки Американского института нефти (API), обнародованные в ночь со вторника на среду, показали сокращение запасов нефти в США на неделе, завершившейся 29 сентября, на 4,21 млн баррелей.