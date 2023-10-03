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03 октября 2023 года 19:45

Рынок акций РФ во вторник выкупил утреннюю просадку благодаря стабилизации нефти и курса рубля, лидировал в росте Сургутнефтегаз

Москва. 3 октября. Рынок акций РФ к вечеру вторника отыграл утренние потери и вышел в небольшой "плюс" благодаря стабилизации нефти (Brent удержалась выше $90 за баррель) и курса рубля, в то время как внешние фондовые площадки подавали негативные сигналы из-за опасений сохранения жесткой монетарной политики в США в условиях сильной статистики по рынку труда страны.

Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов превысил отметку 3140 пунктов после утреннего снижения к 3100 пунктам, лидерами роста выступили бумаги "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) и "АЛРОСА" (MOEX: ALRS). К закрытию основных торгов индекс МосБиржи составил 3143,88 пункта (+0,37%, утром индикатор опускался до 3103,63 пункта), индекс РТС - 993,74 пункта (+0,16%); динамика цен blue chips на Мосбирже оказалась смешанной в пределах 2,5%.

Доллар США к 18:50 МСК стоил 99,66 рубля (-0,1 рубля к закрытию понедельника), в начале утренней сессии цена сделок поднималась до 100,255 руб./$1.

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,5%), "АЛРОСА" (+1,7%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (+1,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,7%, "префы" выросли в цене на 1,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,6%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,5%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,5%) и TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (+0,3%).

Подешевели акции "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,3%), Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%).

Совокупный объем торгов на рынках "Мосбиржи" в сентябре 2023 года по сравнению с сентябрем 2022 года увеличился на 67%, до 124,1 трлн рублей с 74,3 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи. По сравнению с августом 2023 года объем торгов снизился на 2,7%, со 127,5 трлн рублей.

ЦБ РФ видит необходимость для возвращения инфляции к таргету (4% - прим. ИФ) поддерживать жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) и в течение 2024 года, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он напомнил, что прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год составляет 11,5-12,5% годовых. "По мере снижения инфляции далее ключевая ставка будет возвращаться в свой нейтральный диапазон 5,5-6,5% к 2026 году", - отметил зампред ЦБ.

Вице-премьер Александр Новак в кулуарах заседания "Валдайского клуба" в Сочи сообщил журналистам, что цены на топливо в мелком опте упали в большинстве регионов РФ, снижение составило от 3 тыс. до 10 тыс. рублей за тонну. По его словам, решение о запрете экспорта российских нефтепродуктов, в первую очередь дизельного топлива, уже привело к тому, что цены на бирже значительно упали (по дизельному топливу уже на 20%). Теперь важно, чтобы эти цены транслировались в мелкооптовое звено.

Отвечая на вопрос, сколько может продлиться запрет на экспорт топлива так, чтобы не был нанесен вред отечественной нефтепереработке, вице-премьер сказал: "Запрет на экспорт нефтепродуктов продлится столько, сколько нужно, чтобы обеспечить стабилизацию внутреннего рынка".

Как отмечает инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин, российский рынок акций во вторник торговался преимущественно в небольшом "плюсе". Котировки нефти Brent смогли удержаться выше $90 за баррель, несмотря на давление глобального доллара и новостей о росте поставок из Ирака. Доллар США в свою очередь не смог удержаться выше отметки 100 руб./$1 и немного откатился вниз, хотя в целом рубль остается слабым.

На внешних рынках по-прежнему довольно пасмурно. Ожидания более длительного периода высоких ставок в США довлеет над рыночными настроениями. Вместе с тем статистика дня была в основном позитивной. Число открытых вакансий на рынке труда Соединенных Штатов в августе (JOLTS) значительно превысило прогнозы. Китайские биржи на этой неделе закрыты в связи с национальными праздниками, напомнил эксперт.

В среду пройдет заседание мониторингового комитета ОПЕК+, выйдут сентябрьские индексы PMI в промышленности и услугах еврозоны и США, изменение числа американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP, индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM.

В ключевом фокусе на российском рынке краткосрочно будут цены на нефть и курсовая динамика рубля. Прогноз по индексу МосБиржи на 4 октября - 3050-3200 пунктов, считает Бахтин.

По оценкам аналитиков банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB), на мировых рынках в целом продолжают превалировать risk-off настроения. Достигнутые на выходных договоренности о временном продлении финансирования правительства США оказали лишь умеренную поддержку рисковым активам. На российском же рынке в центре внимания остается динамика рубля.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, на зарубежных фондовых площадках во вторник преобладают продажи. Индексы МосБиржи и РТС отступили от локальных минимумов на фоне разворота рубля. Индикатор МосБиржи устоял выше поддержки 3110 пунктов, которая может стать базой для развития краткосрочного роста или ознаменовать новую волну снижения. На нефтяном рынке фьючерсы на нефть Brent и WTI пытаются стабилизироваться выше ближайших поддержек $89,5 и $87,5 за баррель соответственно. Цены находятся на грани ускорения нисходящего движения и возможного начала нового "медвежьего" тренда в случае дальнейшего ухудшения настроений на мировых фондовых площадках, полагает Кожухова.

По словам аналитика ФГ "Финам" Ксении Лапшиной, в минувшие выходные президент США Джо Байден согласовал временный бюджет для финансирования работы правительства до 17 ноября, однако особого позитива на рынок данная новость не принесла. Внимание участников рынка направлено на возобновившийся рост курса доллара и доходностей US Treasuries.

Гонконгский индекс Hang Seng закрылся на минимуме с 29 ноября прошлого года. Китайский рынок, как и другие развивающиеся рынки, весьма чувствителен к высоким процентным ставкам на развитых западных рынках. Кроме того, инвесторы в Гонконге отыгрывали публикацию сентябрьских данных по индексам PMI, которые вышли днем ранее. Всемирный банк в новом обзоре сохранил оценку экономического роста Китая на 2023 год на уровне 5,1%, но понизил прогноз по росту на 2024 год с 4,8% до 4,4%, указывая на сохраняющиеся внутренние проблемы, проблемный сектор недвижимости и рост долга, отмечает аналитик.

На российском фондовом рынке к вечеру настроения улучшились благодаря отскоку нефти вверх. Минфин РФ заложил в бюджет на 2024 год прогноз поступлений дивидендов от Сбербанка в размере 375 млрд руб., такой прогноз предполагает общие дивидендные выплаты банка на уровне 750 млрд руб., то есть 33 руб. на акцию. Такой уровень выплат теперь будет закладывать и рынок. На этом фоне акции Сбербанка во вторник умеренно подросли.

"Индекс Мосбиржи на прошлой неделе устоял на уровне 3000 пунктов и весьма быстро отскочил вверх примерно на 4%. Уровнем сопротивления теперь выступает отметка 3190 пунктов. В текущих условиях мы не ожидаем возврата индекса к своим годовым максимумам, более вероятно движение в широком боковом коридоре 3000-3200 пунктов", - считает Лапшина.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei снизился на 1,6%, австралийский ASX Australia - на 1,3%, гонконгский Hang Seng потерял 2,9%; биржи материкового Китая и Южной Кореи не работают в связи с государственными праздниками) на опасениях сохранения жесткой денежно-кредитной политики в США, следом просели Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX потеряли 0,5-1,1%) и Штаты (индексы к 18:50 МСК снизились на 1,1-1,6%).

Резервный банк Австралии (RBA) во вторник принял решение оставить размер ключевой процентной ставки на уровне 4,1% годовых. Оно совпало со средними оценками аналитиков, которые приводит Trading Economics. ЦБ не меняет ставку по итогам четвертого заседания подряд. Ее значение находится на максимальном уровне с начала 2012 года.

В США во вторник вышла сильная статистика Минтруда, основанная на результатах ежемесячного опроса (JOLTS): число вакансий в августе выросло до 9,61 млн при прогнозах снижения до 8,8 млн с июльского уровня 8,92 млн. Сильный рынок труда США позволяет Федрезерву продолжить повышение ставок, на что фондовые площадки отреагировали распродажами.

Процентные ставки американских гособлигаций вновь растут во вторник, обновляя максимумы с 2007 года. В частности, доходность 30-летних госбумаг США по данным на 18:15 мск во вторник составила 4,91% годовых, что является максимумом с 2007 года. Доходность 10-летних US Treasuries также обновила 16-летний максимум, достигнув 4,77% годовых.

Продажи US Treasuries активизировались на фоне растущих ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) поднимет ставку еще раз в этом году и будет удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, шансы на то, что американский ЦБ сохранит ее неизменной (на уровне 5,25-5,5% годовых) на заседании 31 октября - 1 ноября, оцениваются трейдерами в 74%, по данным CME FedWatch. Вероятность подъема ставки на 25 базисных пунктов в декабре оценивается рынком в 38%.

При этом представители Федеральной резервной системы в последнее время подтверждают намерение ЦБ удерживать процентные ставки на высоком уровне в течение длительного времени для снижения инфляции.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены перешли к умеренном повышению, отскочив от минимумов за три недели. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК во вторник составила $91,32 за баррель (+0,67% и -1,6% в понедельник), ноябрьская цена WTI - $89,95 за баррель (+1,27% и -2,2% накануне).

Главным негативным фактором для сырьевых рынков с начала недели стало укрепление доллара на новостях о том, что правительство США сумело избежать шатдауна, а также на опасениях новых повышений ставки Федрезерва. Внимание инвесторов сейчас направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса Мосбиржи к 18:50 МСК составил 51,72 млрд рублей (из них 5,52 млрд рублей пришлось на бумаги "ЛУКОЙЛа", 5,48 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка и 4,33 млрд рублей на акции "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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