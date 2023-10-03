Цены евробондов РФ во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на падение UST

Москва. 3 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник вновь продемонстрировали смешанную динамику, несмотря на продолжающееся падение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 63,79% от номинала (доходность - 9,73% годовых). Вместе с тем бумаги с погашением в 2042 году подорожали за день на 20 базисных пунктов - до 67,63% от номинала (доходность снизилась на 3 базисных пункта и составила 8,93% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 12 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики, его котировки остались на уровне предыдущего дня - 34,67% от номинала (доходность - 15,52% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году не изменились в цене, которая осталась на уровне 55,4% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 30% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 38 базисных пунктов - до 53,04% от номинала (доходность снизилась на 21 базисный пункт и составила 23,54% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене за день на 6 базисных пунктов - до 49,95% от номинала (их доходность снизилась на 2 базисных пункта, до 18,91% годовых). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 4 базисных пункта, составив 65,38% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 3 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries продолжили снижаться, отыгрывая ожидания сохранения жесткой денежно-кредитной политики ФРС в течение продолжительного времени.

Процентные ставки американских гособлигаций вновь растут во вторник, обновляя максимумы с 2007 года. В частности, доходность 30-летних госбумаг США по данным на 18:15 мск во вторник составила 4,91% годовых, что является максимумом с 2007 года. Доходность 10-летних US Treasuries также обновила 16-летний максимум, достигнув 4,77% годовых.

Продажи US Treasuries активизировались на фоне растущих ожиданий, что Федеральная резервная система (ФРС) поднимет ставку еще раз в этом году и будет удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени. Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки ФРС, шансы на то, что американский ЦБ сохранит ее неизменной (на уровне 5,25-5,5% годовых) на заседании 31 октября - 1 ноября оцениваются трейдерами в 74%, по данным CME FedWatch. Вероятность подъема ставки на 25 базисных пунктов в декабре оценивается рынком в 38%.

Американскому ЦБ может потребоваться повысить базовую ставку еще один раз до конца текущего года и затем удерживать ее на высоком уровне в течение длительного времени, чтобы добиться снижения инфляции до целевого уровня в 2%, заявила накануне президент Федерального резервного банка (ФРБ) Кливленда Лоретта Местер. Она также отметила, что инфляция в Соединенных Штатах остается слишком высокой, повышательные риски для инфляции превалируют над понижательными. В свою очередь член совета управляющих ФРС Мишель Боуман отметила в понедельник, что, несмотря на недавние признаки замедления инфляции в США, для ее возврата к целевому уровню может потребоваться еще несколько подъемов ставки.

Внимание трейдеров на этой неделе будет направлено на данные по американскому рынку труда, в частности, в пятницу выйдут сентябрьские данные Минтруда США о занятости и безработице.