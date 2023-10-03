Цена бумаг CIAN может вырасти до 1058 руб. на горизонте года - "Тинькофф Инвестиции"

Котировки бумаг онлайн-сервиса по поиску жилья CIAN могут вырасти до уровня 1058 рублей за штуку на горизонте года, считают аналитики "Тинькофф Инвестиций".

"Эмитент переносит первичный листинг на Московскую биржу. Проспект эмиссии в ЦБ может быть одним из шагов к редомициляции. Его утверждение регулятором позволит не останавливать торги расписками, пока компания будет решать все юридические вопросы, связанные с переездом. Впрочем, другими сообщениями о смене регистрации компания пока не делилась", - отмечают эксперты в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.