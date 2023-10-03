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03 октября 2023 года 15:59

Рубль днем уверенно растет к доллару и евро в рамках коррекции после сильного падения накануне

Москва. 3 октября. Доллар США, евро и китайский юань активно дешевеют на Московской бирже днем во вторник, корректируясь вниз после сильного роста накануне, когда доллар и юань обновили максимальные отметки с середины августа, евро поднялся до максимальных уровней с начала сентября. Рубль уверенно укрепляется к бивалютной корзине в ожидании новых действий российских властей по стабилизации его курса.

Курс доллара США составил 99,21 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 56 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее доллар поднимался до 100,255 руб. впервые с 14 августа. Евро к этому времени стоил 103,93 руб./EUR1, подешевев на 1,03 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 76,93 копейки - до 101,33 руб. Курс китайского юаня опустился на 6,6 копейки - до 13,53 руб.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно повышается к основным валютам в ходе дневных торгов в рамках коррекции после падения в понедельник. Участники рынка находятся в ожидании действий по стабилизации курса, внимательно следят за заявлениями представителей российских властей на эту тему.

В Кремле не видят поводов для беспокойства в связи с курсом рубля к доллару, нужно привыкать жить в рублевой зоне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. О том, есть ли такой повод на фоне того, что во вторник утром на торгах вновь была преодолена отметка в 100 рублей за доллар, Пескова спросили журналисты в ходе общения с ним во вторник.

"Нет, повода для беспокойства по-прежнему нет. Есть определенные колебания, мы все-таки живем в рублевой зоне, поэтому такое чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения. Но, скорее, это рудименты прошлого, все-таки. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара", - сказал Песков.

Он подчеркнул, что "макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями макрорегулятора и правительства". "Поэтому здесь никаких оснований для беспокойства нет", - сказал Песков.

ЦБ РФ видит необходимость для возвращения инфляции к таргету поддерживать жесткую денежно-кредитную политику (ДКП) и в течение 2024 года, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Мы в последние три месяца предприняли существенное ужесточение денежно-кредитной политики, повысили ставку до 13%. Для возвращения инфляции к цели в 4%, наверно, будет необходимо поддерживать жесткую денежно-кредитную политику и в течение следующего года", - сообщил Заботкин на парламентских слушаниях в Совете Федерации.

Он напомнил, что прогноз по средней ключевой ставке на 2024 год составляет 11,5-12,5%. "По мере снижения инфляции далее ключевая ставка будет возвращаться в свой нейтральный диапазон 5,5-6,5% к 2026 году", - отметил зампред ЦБ.

Стоимость российской нефти в настоящее время превышает введенный странами G7 и Евросоюза "потолок цен" (price cap) на нее в $60/барр.; инструмент оказался неэффективным, а наибольшее влияние он оказал лишь на конечных потребителей, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах заседания "Валдайского клуба" в Сочи.

"На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился, и наша продукция реализуется по рыночным ценам - выше потолка. Мы уже говорили, на сегодня есть понимание того, какие инструменты делают только хуже. Самое плохое, что они создают прецедент для того, чтобы использовать инструмент в будущем против не только российских энергоресурсов, но и других стран, а также против других продуктов. Надеюсь, что сейчас все убедились, что инструмент, который придумали, - он просто неэффективен и от него страдают конечные потребители", - сказал Новак.

Он подчеркнул, что Россия и ранее предупреждала о том, что "ценовой потолок" не будет работать и сделает "только хуже потребителям".

Вице-премьер также добавил, что российские компании не поставляют нефть в рамках "ценового потолка", а придерживаются указа президента РФ о его несоблюдении.

"Во вторник утром доллар сходил выше психологической отметки 100 рублей, после чего российская валюта немного стабилизировалась, пара курсирует чуть выше 99. При сохранении общих проблем рубля в виде ухудшения показателей платежного баланса и повышенных бюджетных расходов в начале октября сказываются локальные факторы давления, в том числе завершение налогового периода и заметное укрепление самого доллара к основным валютам до годовых максимумов (индекс DXY нацелился на 107 п.). Динамика курса пока не указывает на то, что рубль может продолжать заметно слабеть. Поддержку должны оказывать относительно высокие цены на нефть, установившиеся в сентябре. Тем не менее новые проколы отметки 100 руб. на низколиквидном рынке краткосрочно возможны. В дальнейшем баланс факторов может склониться в пользу рубля. В частности, может отойти от локальных вершин глобальный доллар, что позволит сырью улучшить ценовые позиции. Осенью более ощутимым должен становиться эффект от повышения ключевой ставки. Поэтому еще в октябре рубль способен оттеснить доллар ближе к 95 руб. Краткосрочный прогноз по паре "доллар-рубль" - 97,5-101,5 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на валютном рынке инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"По итогам 3-го квартала валютная пара "доллар-рубль" поднялась на 9,4%. С начала 2023 г. позиции российского рубля к доллару ослабли на 40%. Всего котировки доллара и евро непрерывно растут против рубля уже восемь месяцев подряд. В такой ситуации инвесторы не спешат сокращать свои валютные позиции, поскольку до конца года есть риски увидеть еще более слабый курс рубля. Как видим, период налоговых выплат в конце сентября не привел к какому-то значимому усилению курса рубля. Это дает основание ждать сохранения слабости по российской валюте в октябре. Поэтому курс доллара двигается в сторону максимумов сентября - в район отметке 101,5 руб.", - говорит ведущий аналитик ФГ "Финам" Александр Потавин.

Цены на нефть эталонных марок замедлили снижение днем во вторник после резкого падения по итогам предыдущей сессии.

Декабрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК подешевели на 0,68%- до $90,08 за баррель. Котировки ноябрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на 0,57% - до $88,31 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 1,6%, WTI - на 2,2%. Обе марки обновили минимумы с середины сентября. До этого котировки WTI впервые за год поднимались выше $95 за баррель, и аналитики отмечали, что такой рост был чрезмерным и вскоре может последовать коррекция.

Главными негативными факторами для сырьевых рынков в последние два дня стали рост доходности государственных облигаций США и укрепление доллара. Доллар повышает стоимость нефти для держателей других валют, тогда как высокая доходность повышает сравнительные инвестиций в нефть, которая не приносит процентного дохода.

Внимание инвесторов сейчас направлено на заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC), которое состоится в среду.

Банк России во вторник, 3 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 306,5 млрд рублей (при лимите 2,57 трлн рублей и спросе 2 трлн 306,5 млрд рублей) в среднем по ставке 12,89% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 26 сентября, банки разместили 1 трлн 975,6 млрд рублей (при лимите 2,29 трлн рублей и спросе 1 трлн 975,6 млрд рублей) в среднем по ставке 12,85% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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