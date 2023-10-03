"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Twilio

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет рекомендацию "покупать" для акций облачной бизнес-платформы Twilio Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $72 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвесткомпании.

"Основной "мотор" для разгона бизнеса Twilio - искусственный интеллект, поскольку компании стремятся сделать инструменты коммуникации с клиентами более функциональными и эффективными. Выручка и прибыль за 2К23 не-GAAP превысила ожидания, а менеджмент улучшил собственный прогноз прибыли на 2023 год. Эмитент может показать рост выручки и скорректированной прибыли на фоне восстановления базового телекоммуникационного бизнеса в сфере данных и приложений. У компании хорошие перспективы генерации денежного потока", - указывают эксперты.

Twilio предлагает облачную коммуникационную платформу, которая позволяет компаниям встраивать функции обмена текстовыми, голосовыми и видеосообщениями, а также дает возможность авторизации пользователей напрямую в приложениях, без создания и поддержания инфраструктуры.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.