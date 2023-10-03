"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций Paychex до $130

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций американского поставщика услуг бухучета и управления кадрами Paychex Inc. до $130 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в обзоре аналитиков.

"Paychex недавно представила результаты за первый квартал 2024 финансового года. Результаты превзошли ожидания аналитиков. Менеджмент выразил уверенность в перспективах компании и повысил дивиденды на 13% (доходность - 2,9%). Отметим стабильно высокую прибыль на инвестированный капитал, устойчивый баланс и солидный свободный денежный поток, - пишут эксперты инвесткомпании. - Мы ожидаем, что растущий тренд на передачу систем расчета заработной платы на аутсорсинг окажет бизнесу компании поддержку. Акции эмитента торгуются на нижней границе исторического диапазона по мультипликатору P/E. За последние три месяца акции компании опередили рынок (+3% против минус 4% у индекса S&P 500)".

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