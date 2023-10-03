Цена нефти может остаться около $90/барр. в октябре - SberCIB

Котировки нефти марки Brent могут остаться около уровня $90 за баррель в текущем месяце, считает старший аналитик SberCIB Investment Research Константин Самарин.

"Мы ожидаем, что на встрече ОПЕК+, которая состоится 4 октября, не будет сделано новых заявлений относительно планов по добыче. Запрет на экспорт моторных топлив из России может остаться в силе как минимум до ноября. Также ожидаем, что в течение октября финализируются налоговые нововведения в российском нефтяном секторе в связи с возвращением полного демпфера. В текущем месяце цены на нефть марки Brent могут остаться около отметки $90 за баррель", - пишет эксперт в комментарии.

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