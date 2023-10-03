"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги HeadHunter с целью 4250 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги HeadHunter Group с целью 4250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: 3030 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"2 октября 2023 года ЦБ РФ зарегистрировал выпуск обыкновенных акций международной компании АО "Хэдхантер" (Калининградская область), что сигнализирует о скорой возможной редомициляции компании в Россию. Переезд в РФ позволит эмитенту выплачивать акционерам дивиденды из накопившихся запасов денежных средств. На этом фоне ожидается повышенный спрос на бумагу еще до момента редомициляции", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена бумаги находится в долгосрочном восходящем канале выше уровня пересечения скользящих средних. Идея на рост с целью 4250 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3030 руб. риск на портфель составит 1,06%", - указывают экперты "Финама".

HeadHunter - крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане.

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