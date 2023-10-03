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03 октября 2023 года 16:32
"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги HeadHunter с целью 4250 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги HeadHunter Group с целью 4250 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,7%, стоп-приказ: 3030 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. "2 октября 2023 года ЦБ РФ зарегистрировал выпуск обыкновенных акций международной компании АО "Хэдхантер" (Калининградская область), что сигнализирует о скорой возможной редомициляции компании в Россию. Переезд в РФ позволит эмитенту выплачивать акционерам дивиденды из накопившихся запасов денежных средств. На этом фоне ожидается повышенный спрос на бумагу еще до момента редомициляции", - отмечают аналитики. "С технической точки зрения цена бумаги находится в долгосрочном восходящем канале выше уровня пересечения скользящих средних. Идея на рост с целью 4250 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 3030 руб. риск на портфель составит 1,06%", - указывают экперты "Финама". HeadHunter - крупнейшая российская компания интернет-рекрутмента, развивающая бизнес в России, Белоруссии, Казахстане. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-HEADHUNTER-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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