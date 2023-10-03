SberCIB сохраняет оценку "покупать" для GDR Globaltrans

SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для бумаг (GDR) Globaltrans с прогнозной стоимостью 856 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста около 30% от текущего уровня, сообщается в комментарии старшего аналитика инвестбанка Георгия Иванина и младшего аналитика Никиты Ковалева.

"Темпы роста погрузки на сети РЖД в сентябре почти не изменились, а сокращение грузооборота немного замедлилось - до минус 1,1% г/г с минус 1,4% в августе. Эти данные нейтральны для котировок бумаг эмитента, работающего в сегментах полувагонов и цистерн. В качестве позитивного фактора для компании отметим дальнейший рост спотовых ставок на полувагоны", - отмечают эксперты.

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