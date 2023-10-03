Вероятный курс рубля на конец 2023г - 90-95 руб./$1 - "Велес Капитал"

Вероятный курс рубля на конец 2023 года - 90-95 руб./$1 и 95-100 руб./EUR1, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На валютном рынке повторяется сценарий предыдущих месяцев, - пишет эксперт. - После завершения налогового периода предложение валюты от экспортеров резко сократилось, и в условиях низкой ликвидности рынка давление на рубль серьезно возросло. До конца недели не исключаем новых попыток доллара подняться выше 100 руб./$1. В то же время ужесточение ДКП и денежно-кредитных условий на рынке будет выступать сдерживающим фактором для покупателей валюты на уровнях вблизи 100 руб./$1. До конца года ожидаем укрепления рубля с текущих уровней. Ужесточение процентной политики должно постепенно оказать сдерживающее влияние на кредитование, а вместе с этим на спрос на импорт. Это благоприятно для сальдо внешней торговли и курса рубля. Прогнозы на конец года: 90-95 руб./$1 и 95-100 руб./EUR1".

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