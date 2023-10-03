"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Salesforce с целью $226

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Salesforce Inc. с целью $226 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 10,94%, стоп-приказ: $190, говорится в комментарии инвестиционной компании.

30 августа компания представила сильный отчет за II квартал 2024 финансового года с окончанием 31 июля, отмечают аналитики. По ключевым показателям Salesforce отчиталась лучше ожиданий: квартальная выручка увеличилась на 11%, валовая прибыль составила $6,49 млрд, что на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"С технической точи зрения цена находилась в восходящем тренде, далее котировки попали в боковой диапазон. Сейчас цена находится около нижней границы консолидации. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже, а тейк-профит - около ближайшего локального максимума. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $190 риск на портфель составит 0,67%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,63", - указывают в "Финаме".

Salesforce - американская IT-компания, разработчик одноименной CRM-системы, предоставляемой заказчикам по модели SaaS.

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