Следующая цель снижения цены золота - $1810/унц. - "Финам"

Следующей целью снижения цены золота выступает уровень $1810 за тройскую унцию, полагает аналитик "Финама" Оксана Лукичева.

"Стоимость золота во время вчерашней торговой сессии также опустилась от $1860/унц. до $1844/унц. Сегодня цены опускались до уровня поддержки $1820/унц., но в настоящее время подрастают к $1843/унц. Значимых новостей для рынка золота в течение дня не ожидается, дальнейшая динамика будет зависеть от ситуации на долговом и валютном рынках. Выходные дни в Китае и некоторых других азиатских государств снижают общую активность и способствуют росту волатильности на рынке золота. Следующей целью снижения цен может стать уровень $1810/унц.", - пишет эксперт.

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