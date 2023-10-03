Снижение котировок нефти в течение дня может продолжиться до $89,5-89,0/барр. - "Финам"

Снижение котировок нефти в течение дня может продолжиться до $89,5-89,0 за баррель Brent,считает аналитик инвесткомпании "Финам" Оксана Лукичева.

"Снижение котировок нефти во вторник продолжилось до уровня $89,3/барр, от которого наблюдается коррекция вверх к $90,3/барр., - пишет эксперт. - Учитывая продолжающуюся динамику на долговом и валютном рынке, снижение стоимости нефти в течение дня может продолжиться до $89,5-89,0/барр. Влияние на динамику цен могут оказать данные по запасам API".

Растущая динамика, наблюдавшаяся на рынке нефти с июня 2023 года, по мнению Лукичевой, может оказаться сломленной по мере продвижения рынка к уровням $85-86/барр. Подпитку негативной тенденции может оказывать ухудшение экономической ситуации в крупных экономиках, которые балансируют на грани рецессии. При этом снижение цен на нефть будет поддерживать спрос на топливо, что соответственно, удержит рынок нефти от перехода в падающий тренд, полагает аналитик.

"4 октября состоится встреча участников соглашения ОПЕК+ для обсуждения ситуации и перспектив на рынке нефти, - напоминает эксперт. - Текущее снижение цен на нефть, скорее всего, будет способствовать сохранению политики альянса без изменений. В целом это поможет удержать баланс на рынке нефти в случае развития рецессии в мировой экономике в первой половине 2024 года".

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